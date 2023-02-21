Ливерпуль повел в счете в дебюте поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала благодаря голу Дарвина Нуньеса.

Уже на 4 минуте встречи мерсисайдцы вышли вперед благодаря красивому голу Дарвина Нуньеса.

Ливерпуль – Реал: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Атаку начал Салах, который начал смещение с правого фланга в штрафную и заметил уругвайца за спинами защитников. Мохамед отдал передачу, а Нуньес сыграл на опережение и пяткой переправил мяч в ближний угол, оставив в дураках Куртуа.

Добавим, что это лишь первый поединок между командами – ответный матч состоится 15 марта.