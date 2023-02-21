Ливерпуль – Реал: Дарвин шедевральным ударом пяткой открыл счет во встрече
21 февраля 22:21 - Читати українською
Ливерпуль повел в счете в дебюте поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала благодаря голу Дарвина Нуньеса.
завершено
14’ Мохамед Салах
Винисиус Жуниор 21’
Винисиус Жуниор 36’
Эдер Милитао 47’
Карим Бензема 56’
Карим Бензема 67’
14’ Мохамед Салах
21’ Винисиус Жуниор
36’ Винисиус Жуниор
47’ Эдер Милитао
56’ Карим Бензема
67’ Карим Бензема
Уже на 4 минуте встречи мерсисайдцы вышли вперед благодаря красивому голу Дарвина Нуньеса.
Ливерпуль – Реал: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Атаку начал Салах, который начал смещение с правого фланга в штрафную и заметил уругвайца за спинами защитников. Мохамед отдал передачу, а Нуньес сыграл на опережение и пяткой переправил мяч в ближний угол, оставив в дураках Куртуа.
Добавим, что это лишь первый поединок между командами – ответный матч состоится 15 марта.
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