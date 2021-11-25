Ліверпуль без особливих проблем переграв Порту на Енфілді у 5-му турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Мане забив ще до перерви, але взяття після перегляду VAR скасували. А от постріл Алькантари в другому таймі зарахували. Тьяго в момент удару навіть не злякала відстань у 29 метрів до воріт. Шедевр!

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Відзначився теж Мінаміно, але м'яч скасували через офсайд. Красиву крапку в зустрічі поставив Салах. Ліверпуль здобув 5 перемогу в 5 турах і вже давно забезпечив собі плей-офф. Порту ще зберігає шанси на євровесну.