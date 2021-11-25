Ливерпуль – Порту – 2:0 – видеообзор матча с голасо Алькантары
10:32 - Читати українською
Ливерпуль без особых проблем обыграл Порту на Энфилде в 5-м туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
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Мане забил еще до перерыва, но взятие после просмотра VAR было отменено. А вот выстрел Алькантары во втором тайме засчитали. Тьяго в момент удара даже не испугало расстояние в 29 метров до ворот. Шедевр!
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Отличился тоже Минамино, но мяч не засчитали из-за офсайда. Красивую точку во встрече поставил Салах. Ливерпуль одержал 5 победу в 5 турах и уже давно обеспечил себе плей-офф. Порту еще сохраняет шансы на евровесну.
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