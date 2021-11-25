Ливерпуль без особых проблем обыграл Порту на Энфилде в 5-м туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Мане забил еще до перерыва, но взятие после просмотра VAR было отменено. А вот выстрел Алькантары во втором тайме засчитали. Тьяго в момент удара даже не испугало расстояние в 29 метров до ворот. Шедевр!

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