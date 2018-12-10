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Ліверпуль – Наполі: Клопп закликав вболівальників якомога гучніше підтримати команду

17:32 385 Читать на русском
Ліверпуль – Наполі: Клопп закликав вболівальників якомога гучніше підтримати команду
Юрген Клопп / Sky Sports

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп закликав вболівальників надати максимально потужну підтримку "червоним" у матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Наполі.

"Ми провели не найкращу гру в Неаполі і хочемо показати, що вміємо грати краще. Ми закликаємо Енфілд підтримати нас – це дуже важливий матч.

Анчелотті пояснив, завдяки чому Наполі може залишити Ліверпуль без Ліги чемпіонів

Було би добре, якби вболівальники стояли на ногах, це велика річ, і люди про це знають. Ми знаємо, яка атмосфера може бути і, сподіваюсь, ми її побачимо. Ми зробили все можливе, щоб знову потрапили в Лігу чемпіонів, і є шанси пройти далі, хоча результати на груповому етапі не були надто вдалими", – цитує Клоппа Liverpool Echo.

Ліверпуль після 5 турів має 6 очок і перебуває на 3 сходинці в турнірній таблиці групи С.

Падіння "іспанки", схожість АПЛ і Прімери, оригінальна Серія А. За якими схемами грають у топ-лігах – все найцікавіше

Ліга чемпіонів6 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Наполі: Вівторок 11 грудня 2018

Ліверпуль
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Наполі
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Ліга чемпіонів Ліверпуль Ліверпуль Наполі Наполі Ліверпуль - Наполі Юрген Клопп Юрген Клопп
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