Лилль проиграл Челси в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Французам нужно было играть отставание в два мяча после первого матча на Стэмфорд Бридж. Жоржиньо решил помочь хозяевам поля, сыграв рукой в ​​собственной штрафной. Йылмаз безупречно исполнил пенальти.

Челси повторно победил Лилль и с бледной игрой пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов

Еще до перерыва Челси отыгрался – Жоржиньо ассистировал Пулишичу, а уже во втором тайме забил победный гол. Аспиликуэтта добил в сетку после прострела Маунта. Челси оказался единственной командой, вышедшей в четвертьфинал, выиграв оба матча на стадии 1/8.