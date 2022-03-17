Лилль – Челси – 1:2 – видео голов и обзор матча
17 марта 06:20 - Читати українською
Лилль проиграл Челси в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".
завершено
Кристиан Пулишич 45+3’
45+3’ Кристиан Пулишич
Французам нужно было играть отставание в два мяча после первого матча на Стэмфорд Бридж. Жоржиньо решил помочь хозяевам поля, сыграв рукой в собственной штрафной. Йылмаз безупречно исполнил пенальти.
Челси повторно победил Лилль и с бледной игрой пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов
Еще до перерыва Челси отыгрался – Жоржиньо ассистировал Пулишичу, а уже во втором тайме забил победный гол. Аспиликуэтта добил в сетку после прострела Маунта. Челси оказался единственной командой, вышедшей в четвертьфинал, выиграв оба матча на стадии 1/8.
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