Ліга конференцій: розгромні перемоги Зрінські, Леха та Лозанни, жертва Динамо знову потерпає
Відбулись матчі 1-го туру основного етапу Ліги конференцій. Результати та огляд матчів читайте в цій новині на "Футбол 24".
Ліга конференцій 2025/26, 1-й тур
Зріньскі – Лінкольн Ред Імпс – 5:0
Голи: Більбія, 12, Дуймовіч, 22, Яковлєвіч, 40, Дамашкан, 69, Мікич, 85
КуПС – Дріта – 1:1
Голи: Пажишек, 74 – Дабікай, 80
Лех – Рапід Відень – 4:1
Голи: Пальма, 13, Ісхак, 21, Ісмаїл, 45+2, Бенгтссон, 77 – Радуловіч, 64
Нереалізований пенальті: Ісхак, 34
Лозанна – Брейдаблік – 3:0
Голи: Лекуейрі, 7, Бейр, 11, Діакіте, 33
Ноа – Рієка – 1:0
Гол: Мулахуйсеновіч, 6
Вилучення: Янковіч, 40 (Рієка)
Омонія – Майнц – 0:1
Гол: Амірі, 75, (пен.)
Ягеллонія – Хамрун – 1:0
Гол: Імас, 57
Вилучення: Мбонг, 63 (Хамрун)
Зріньскі (Боснія і Герцеговина) за тайм розбив Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар). Уже на 12-й хвилині Більбія відкрив рахунок у грі, Дуймовіч через 10 хвилин подвоїв перевагу, а Яковлєвіч перед перервою зробив її розгромною – 3:0! Дамашкан у другому таймі лише збільшив перевагу – 4:0. А Мікич наприкінці гри забив п'ятий гол у ворота команди з Гібралтара.
Аналогічно проходив матч між познанським Лехом (Польща) та Рапідом з Відня (Австрія). Пальма вивів поляків вперед на 13-й хвилині, а далі центральною персоною в матчі став Мікаель Ісхак, який спочатку подвоїв перевагу, а потім міг зробити рахунок розгромним, але не реалізував пенальті. Перед самісінькою перервою Лех забив третій м'яч – Пальма асистував Ісмаїлу. Рапід відквитав один м'яч зусиллями Радуловіча, але Бенгтссон на 77-й хвилині відновив розгромну перевагу.
КуПС (Фінляндія) та Дріта (Косово) розійшлись миром. Перший тайм пройшов без голів, та і в другому досить довго забити не могли. Пажишек все ж вивів КуПС вперед на 74-й хвилині, але вже через 6 хвилин Дабікай зробив рахунок нічийним. 1:1 – команди так і не виявили сильнішого.
Ноа (Вірменія) в більшості обіграла Рієку (Хорватія). Господарі вийшли вперед уже на 6-й хвилині завдяки голу Мулахусейновіча. До перерви хорвати залишились в меншості – Янковіч на 30-й хвилині отримав пряму червону. А в другій половині команди залишили глядачів без голів – мінімальна перемога Ноа.
Лозанна (Швейцарія) також за тайм розбила Брейдаблік (Ісландія). Уже на 11-й хвилині рахунок був 2:0: Лекуейрі відкрив рахунок на 7-й, а Бейр на 11-й подвоїв перевагу. Діакіте в середині першого тайму зробив перевагу розгромною. У другому таймі команди зупинились, а рахунок 3:0 так і зберігся до кінця зустрічі.
Омонія (Кіпр) та Майнц (Німеччина) були одними з найстатусніших команд в матчах, які стартували о 19:45. Однак, екс-клуб Романа Безуса та представник Бундесліги так і не потішили голами в першому таймі. Лише ближче до кінця гри Майнц повів у рахунку – Амірі реалізував пенальті.
Ягеллонія (Польща) не без проблем здолала Хамрун (Мальта) – першого суперника Динамо в літній кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший тайм завершився без голів (хоча м'яч Імаса з Ягеллонії був скасований). Але на 57-й хвилині іспанець забив за всіма правилами. Мальтійці ще й лишились у меншості через 6 хвилин – пряму червону отримав Мбонг. В підсумку, гол Імаса став єдиним у зустрічі.
