Ліга конференцій: екс-тренер Львова зганьбився в Сан-Марино, вихованець Динамо програв ірландцям, білоруська драма
У четвер, 10 липня, у першому кваліфікаційному турі Ліги конференецій відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Ліга конференцій, 1-й кваліфікаційний раунд
Вллазнія (Албанія) – Даугавпілс (Латвія) – 0:1
Гол: Лізуновс, 85
Дечіч (Чорногорія) – Сілекс (Македонія) – 2:0
Голи: Байовіч, 39, Ндіайє, 70
Вилучення: Мірчевскі, 50 (Сілекс, червона картка)
Торпедо-БелАЗ (Білорусь) – Работнічкі (Македонія) – 3:0
Голи: Седько, 12, Побудей, 64, Альфред, 90+3
Біркіркара (Мальта) – Петрокуб (Молдова) – 1:0
Гол: Ачімпонг, 54
Малішево (Косово) – Вікінгур Рейк'явік (Ісландія) – 0:1
Гол: Гансен, 45+2
Желєзнічар (Боснія і Герцеговина) – Копер (Словенія) – 0:1
Гол: Матондо, 7
Вардар (Македонія) – Ла Фіоріта (Сан-Марино) – 3:0
Голи: Омерагіч, 47, Маццотті, 66 (аг.), Роджерс, 68
Сутьєска (Чорногорія) – Динамо Брест (Білорусь) – 1:2
Гол: Калезіч, 90 (п.) – Биков, 25, Юковіч, 90+5 (аг.)
Рунавік (Фарерські острови) – ГІК (Фінляндія) – 4:0
Голи: Йоенсен, 12, Несс, 35, Оббек'єр, 76, Ольсен, 83
Вилучення: Каллінен, 23 (ГІК, червона картка)
Сент-Патрікс (Ірландія) – Хегельманн (Литва) – 1:0
Гол: Кіна, 81 (п.)
Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра) – 1:4
Голи: Кулашін, 71 – Моурело, 29, Сістеро, 34 (п.), Фернандес, 40, Леон, 66
Ларн (Північна Ірландія) – Ауда (Латвія) – 0:0
Тре Фіорі (Сан-Марино) – Пюнік (Вірменія) – 1:0
Гол: Манфроні, 63
Валюр (Ісландія) – Флора (Естонія) – 3:0
Голи: Магнуссон, 12, 40, Йонссон, 45
Вакулко з дублем асистів не врятував Ордабаси від поразки, клуб українця програв у "битві карликів": Ліга конференцій
Латвійський Даугавпілс на виїзді дотис Вллазнію. Албанці тримались майже весь матч, однак за 5 хвилин до завершення гри пропустили. Мінімальна поразка, однак, зберігає шанси команди на прохід у другий тур. До слова, у складі Даугавпілса всю гру у запасі провів 18-річний українець Артем Гаржа.
Дечіч у балканському дербі здолав Сілекс. Чорногорці відкрили рахунок під завісу першого тайму, а на екваторі другої сорокап'ятихвилинки встановили остаточний результат. Ведмежу послугу македонцям зробив Мартін Мірчевскі, залишивши свою команду на другу половину зустрічі вдесятьох.
Білоруське Торпедо-БелАЗ вийшло вперед вже на старті зустрічі з македонськими Работнічками. В середині другого тайму посібники Кремля забили вдруге, а у доданий час фактично гарантували собі вихід до наступного раунду змагань.
Біркіркара на своєму полі несподівано здолала чинного чемпіона Молдови Петрокуб. Долю зустрічі вирішив єдиний гол, забитий мальтійцями по перерві. А ісландський Вікінгур завдяки м'ячу, забитому у доданий до першого тайму час, взяв гору над косовським Малішево.
Словенський Копер на виїзді мінімально здолав боснійський Желєзнічар, а Вардар бив Ла Фіоріту з Сан-Марино. Перший тайм минув без голів, а по перерві македонці відвантажили у ворота суперника три сухих і безапеляційних м'ячі (один з них Марко Маццотті забив у власні ворота).
Справжньою драмою завершилось протистояння Сутьєски та брестського Динамо. Білоруси вийшли вперед в середині першого тайму і тримали переможний рахунок до кінця матчу. На останній хвилині чорногорці з пенальті зрівняли, врятувавши, здавалось, нічию. Однак на 5-й доданій хвилині Юковіч зрізав м'яч у власні ворота і подарував Динамо перемогу.
33-разовий чемпіон Фінляндії – ГІК – зганьбився з фарерським Рунавіком. Зламав плани своїй команді Каллінен, який в середині тайму заробив вилучення і змусив гостей майже 70 хвилин грати у меншості (скандинави на той момент поступались в один м'яч). Рунавік чітко реалізував чисельну перевагу, забивши у ворота суперника ще три сухих голи і фактично гарантував собі вихід у другий тур.
Ірландський Сент-Патрікс вдома лише на останніх хвилинах зміг вирвати перемогу в литовського Хегельманна, забивши з пенальті. У складі гостей в старті вийшов український півзахисник Артем Щедрий і провів на полі 73 хвилини.
Ще один несподіваний результат було зафіксовано у матчі між Борацом та Санта-Коломою. Представник Боснії і Герцеговини зазнав розгрому на своєму полі від скромної команди з Андорри – чотири сухих м'ячі вдалось розмочити голом престижу лише в середині другого тайму.
Здивував і вірменський Пюнік, який зазнав поразки від сан-маринського Тре Фіорі. Команда Егіше Мелікяна пропустила по перерві і не змогла звести гру бодай внічию. Весь матч у складі єреванців відіграв український захисник Сергій Вакуленко.
Ще у двох поєдинках північноірландський Ларн розійшовся миром з латвійською Аудою, а ісландський Валюр розгромив естонську Флору.
Ліга Європи: колишній українець допоміг забити перший гол сезону, Шериф познущався з косоварів