У четвер, 10 липня, у першому кваліфікаційному турі Ліги конференецій відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Сергій Вакуленко (перший праворуч у верхньому ряді) перед матчем з Тре Фіорі / ФК Пюнік

Ліга конференцій, 1-й кваліфікаційний раунд

Вллазнія (Албанія) – Даугавпілс (Латвія) – 0:1

Гол: Лізуновс, 85

Дечіч (Чорногорія) – Сілекс (Македонія) – 2:0

Голи: Байовіч, 39, Ндіайє, 70

Вилучення: Мірчевскі, 50 (Сілекс, червона картка)

Торпедо-БелАЗ (Білорусь) – Работнічкі (Македонія) – 3:0

Голи: Седько, 12, Побудей, 64, Альфред, 90+3

Біркіркара (Мальта) – Петрокуб (Молдова) – 1:0

Гол: Ачімпонг, 54

Малішево (Косово) – Вікінгур Рейк'явік (Ісландія) – 0:1

Гол: Гансен, 45+2

Желєзнічар (Боснія і Герцеговина) – Копер (Словенія) – 0:1

Гол: Матондо, 7

Вардар (Македонія) – Ла Фіоріта (Сан-Марино) – 3:0

Голи: Омерагіч, 47, Маццотті, 66 (аг.), Роджерс, 68

Сутьєска (Чорногорія) – Динамо Брест (Білорусь) – 1:2

Гол: Калезіч, 90 (п.) – Биков, 25, Юковіч, 90+5 (аг.)

Рунавік (Фарерські острови) – ГІК (Фінляндія) – 4:0

Голи: Йоенсен, 12, Несс, 35, Оббек'єр, 76, Ольсен, 83

Вилучення: Каллінен, 23 (ГІК, червона картка)

Сент-Патрікс (Ірландія) – Хегельманн (Литва) – 1:0

Гол: Кіна, 81 (п.)

Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра) – 1:4

Голи: Кулашін, 71 – Моурело, 29, Сістеро, 34 (п.), Фернандес, 40, Леон, 66

Ларн (Північна Ірландія) – Ауда (Латвія) – 0:0

Тре Фіорі (Сан-Марино) – Пюнік (Вірменія) – 1:0

Гол: Манфроні, 63

Валюр (Ісландія) – Флора (Естонія) – 3:0

Голи: Магнуссон, 12, 40, Йонссон, 45

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Латвійський Даугавпілс на виїзді дотис Вллазнію. Албанці тримались майже весь матч, однак за 5 хвилин до завершення гри пропустили. Мінімальна поразка, однак, зберігає шанси команди на прохід у другий тур. До слова, у складі Даугавпілса всю гру у запасі провів 18-річний українець Артем Гаржа.

Дечіч у балканському дербі здолав Сілекс. Чорногорці відкрили рахунок під завісу першого тайму, а на екваторі другої сорокап'ятихвилинки встановили остаточний результат. Ведмежу послугу македонцям зробив Мартін Мірчевскі, залишивши свою команду на другу половину зустрічі вдесятьох.

Білоруське Торпедо-БелАЗ вийшло вперед вже на старті зустрічі з македонськими Работнічками. В середині другого тайму посібники Кремля забили вдруге, а у доданий час фактично гарантували собі вихід до наступного раунду змагань.

Біркіркара на своєму полі несподівано здолала чинного чемпіона Молдови Петрокуб. Долю зустрічі вирішив єдиний гол, забитий мальтійцями по перерві. А ісландський Вікінгур завдяки м'ячу, забитому у доданий до першого тайму час, взяв гору над косовським Малішево.

Словенський Копер на виїзді мінімально здолав боснійський Желєзнічар, а Вардар бив Ла Фіоріту з Сан-Марино. Перший тайм минув без голів, а по перерві македонці відвантажили у ворота суперника три сухих і безапеляційних м'ячі (один з них Марко Маццотті забив у власні ворота).

Справжньою драмою завершилось протистояння Сутьєски та брестського Динамо. Білоруси вийшли вперед в середині першого тайму і тримали переможний рахунок до кінця матчу. На останній хвилині чорногорці з пенальті зрівняли, врятувавши, здавалось, нічию. Однак на 5-й доданій хвилині Юковіч зрізав м'яч у власні ворота і подарував Динамо перемогу.

33-разовий чемпіон Фінляндії – ГІК – зганьбився з фарерським Рунавіком. Зламав плани своїй команді Каллінен, який в середині тайму заробив вилучення і змусив гостей майже 70 хвилин грати у меншості (скандинави на той момент поступались в один м'яч). Рунавік чітко реалізував чисельну перевагу, забивши у ворота суперника ще три сухих голи і фактично гарантував собі вихід у другий тур.

Ірландський Сент-Патрікс вдома лише на останніх хвилинах зміг вирвати перемогу в литовського Хегельманна, забивши з пенальті. У складі гостей в старті вийшов український півзахисник Артем Щедрий і провів на полі 73 хвилини.

Ще один несподіваний результат було зафіксовано у матчі між Борацом та Санта-Коломою. Представник Боснії і Герцеговини зазнав розгрому на своєму полі від скромної команди з Андорри – чотири сухих м'ячі вдалось розмочити голом престижу лише в середині другого тайму.

Здивував і вірменський Пюнік, який зазнав поразки від сан-маринського Тре Фіорі. Команда Егіше Мелікяна пропустила по перерві і не змогла звести гру бодай внічию. Весь матч у складі єреванців відіграв український захисник Сергій Вакуленко.

Ще у двох поєдинках північноірландський Ларн розійшовся миром з латвійською Аудою, а ісландський Валюр розгромив естонську Флору.

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