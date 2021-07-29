Юрий Вернидуб во главе Шерифа встретится с чемпионом Сербии Црвеной Звездой, за которую играет Александар Драгович. Игорь Пластун в статусе основного центрбека Лудогорца вышел на Олимпиакос, в составе которого выступает Матье Вальбуэна. Игорь Харатин и Александр Зубков вместе с Ференцварошем получили в соперники сильную и стильную чешскую Славию.

Путь чемпионов:

Динамо Загреб (Хорватия) – Легия (Польща)﻿

ЧФР Клуж (Румыния) – Янг Бойз (Швейцария)

Олимпиакос (Греция) – Лудогорец (Болгария)

Црвена Звезда (Сербия)﻿ – Шериф (Молдова)﻿

Мальме (Швеция) – Рейнджерс (Шотландия)

Ференцварош (Венгрия) – Славия (Чехия)

Путь нечемпионов

ПСВ (Нидерланды) – Митьюлланд (Дания)

Спартак (Россия) – Бенфика (Португалия)

Генк (Бельгия) – Шахтер (Украина)

Монако (Франция) – Спарта (Чехия)

Матчи 3-го раунда квалификации состоятся 3-4 и 10-11 августа.

Лига чемпионов: Святченко в тяжелой дуэли выбил Селтик, Вернидуб оформил камбэк и прошел дальше, успех Пластуна