Лига чемпионов: определились все пары 3-го раунда квалификации – украинцы получили мощных соперников
По итогам второго отборочного раунда определились все участники следующего этапа Лиги чемпионов.
Юрий Вернидуб во главе Шерифа встретится с чемпионом Сербии Црвеной Звездой, за которую играет Александар Драгович. Игорь Пластун в статусе основного центрбека Лудогорца вышел на Олимпиакос, в составе которого выступает Матье Вальбуэна. Игорь Харатин и Александр Зубков вместе с Ференцварошем получили в соперники сильную и стильную чешскую Славию.
Путь чемпионов:
Динамо Загреб (Хорватия) – Легия (Польща)
ЧФР Клуж (Румыния) – Янг Бойз (Швейцария)
Олимпиакос (Греция) – Лудогорец (Болгария)
Црвена Звезда (Сербия) – Шериф (Молдова)
Мальме (Швеция) – Рейнджерс (Шотландия)
Ференцварош (Венгрия) – Славия (Чехия)
Путь нечемпионов
ПСВ (Нидерланды) – Митьюлланд (Дания)
Спартак (Россия) – Бенфика (Португалия)
Генк (Бельгия) – Шахтер (Украина)
Монако (Франция) – Спарта (Чехия)
Матчи 3-го раунда квалификации состоятся 3-4 и 10-11 августа.
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