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Ліга чемпіонів: Валенсія впевнено перемогла Янг Бойз

21:49 44 Читать на русском
Ліга чемпіонів: Валенсія впевнено перемогла Янг Бойз
Санті Міна – герой матчу / Твіттер УЄФА

В матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів Валенсія вдома не без проблем переграла Янг Бойз.

Валенсія вдома переграла Янг Бойз. Рахунок відкрив Санті Міна на 14 хвилині, добивши м'яч у ворота після удару Солера та відскоку від стійки. Ассале до перерви рахунок зрівняв, однак Міна через 5 хвилин знову вивів левантійців вперед в рахунку. А Солер після перерви зробив перевагу "кажанів" більш переконливою. Наприкінці матчу Саного отримав пряму червону картку за грубий фол, тож швейцарці майже не мали шансів відігратись.

Завдяки цій перемозі Валенсія набрала 5 очок і піднялась на 2 позицію, Янг Бойз з 1 очком залишився на 4 місці.

Ліга Чемпіонів 2018/19, 4 тур, група H

Валенсія – Янг Бойз – 3:1

Голи: Міна, 14, 42, Солер, 56 – Ассале, 37

Вилучення: Саного, 77

Ліга чемпіонів4 турМесталья (Валенсія)

Валенсія - Янг Бойз: Середа 07 листопада 2018

Валенсія
Матч завершено
3 : 1
Янг Бойз
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Теги
Ліга чемпіонів Валенсія Валенсія Янг Бойз Янг Бойз Валенсія - Янг Бойз
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