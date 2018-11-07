Ліга чемпіонів: Валенсія впевнено перемогла Янг Бойз

В матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів Валенсія вдома не без проблем переграла Янг Бойз.

Валенсія вдома переграла Янг Бойз. Рахунок відкрив Санті Міна на 14 хвилині, добивши м'яч у ворота після удару Солера та відскоку від стійки. Ассале до перерви рахунок зрівняв, однак Міна через 5 хвилин знову вивів левантійців вперед в рахунку. А Солер після перерви зробив перевагу "кажанів" більш переконливою. Наприкінці матчу Саного отримав пряму червону картку за грубий фол, тож швейцарці майже не мали шансів відігратись.

Завдяки цій перемозі Валенсія набрала 5 очок і піднялась на 2 позицію, Янг Бойз з 1 очком залишився на 4 місці.

Ліга Чемпіонів 2018/19, 4 тур, група H

Валенсія – Янг Бойз – 3:1

Голи: Міна, 14, 42, Солер, 56 – Ассале, 37

Вилучення: Саного, 77