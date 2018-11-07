Лига чемпионов: Валенсия уверенно победила Янг Бойз

В матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов Валенсия дома не без проблем переиграла Янг Бойз.

Валенсия дома переиграла Янг Бойз. Счет открыл Санти Мина на 14 минуте, добив мяч в ворота после удара Солера и отскока от стойки. Ассаль до перерыва счет сравнял, однако Мина через 5 минут снова вывел левантийцев вперед в счете. А Солер после перерыва сделал преимущество "летучих мышей" более убедительной. В конце матча Саного получил прямую красную карточку за грубый фол, и швейцарцы почти не имели шансов отыграться.

Благодаря этой победе Валенсия набрала 5 очков и поднялась на 2 позиции, Янг Бойз с 1 очком остался на 4 месте.

Лига Чемпионов 2018/19, 4 тур, група H

Валенсия – Янг Бойз – 3:1

Голы: Мина, 14, 42, Солер, 56 – Ассале, 37

Удаление: Саного, 77