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Лига чемпионов: Валенсия уверенно победила Янг Бойз

21:52 32 Читати українською
Лига чемпионов: Валенсия уверенно победила Янг Бойз
Санти Мина - герой матча / Твиттер УЕФА

В матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов Валенсия дома не без проблем переиграла Янг Бойз.

Валенсия дома переиграла Янг Бойз. Счет открыл Санти Мина на 14 минуте, добив мяч в ворота после удара Солера и отскока от стойки. Ассаль до перерыва счет сравнял, однако Мина через 5 минут снова вывел левантийцев вперед в счете. А Солер после перерыва сделал преимущество "летучих мышей" более убедительной. В конце матча Саного получил прямую красную карточку за грубый фол, и швейцарцы почти не имели шансов отыграться.

Благодаря этой победе Валенсия набрала 5 очков и поднялась на 2 позиции, Янг Бойз с 1 очком остался на 4 месте.

Лига Чемпионов 2018/19, 4 тур, група H

Валенсия – Янг Бойз – 3:1

Голы: Мина, 14, 42, Солер, 56 – Ассале, 37

Удаление: Саного, 77

Лига чемпионов4 турМесталья (Валенсия)

Валенсия - Янг Бойз: Среда 07 ноября 2018

Валенсия
Матч окончен
3 : 1
Янг Бойз
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