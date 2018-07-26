Ліга чемпіонів, кваліфікація: Селтік обіграв Русенборг, Аякс без проблем переміг Штурм

Відбулися чергові матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Аякс вдома впевнено впорався з австрійським Штурмом. Перший гол у матчі забив Хакім Зієш, а подвоїв перевагу нідерландців Лассе Шоне, виправивши свою ж помилку з поганим пробиттям пенальті.

Селтіку перемогу над Русенборгом принесли французькі легіонери. Гості забили швидкий гол зусиллями Біргера Мелінга та Нікласа Бендтнера, однак фаворит відповів 3 точними ударами. Дубль на рахунку Одсонне Едуарда, ще одне взяття воріт оформив Олів'є Нтчам.

Матч-відповіді відбудуться першого серпня.

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Ліга чемпіонів. 2-й раунд кваліфікації, перші матчі

Аякс – Штурм – 2:0

Голи: Зієш, 15, Шоне, 57

Нереалізований пенальті: Шоне, 57

Селтік – Русенборг – 3:1

Голи: Едуард, 43, 75, Нтчам, 46 – Мелінг, 16