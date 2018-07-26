Лига чемпионов, квалификация: Селтик обыграл Русенборг, Аякс без проблем победил Штурм

Состоялись очередные матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов.
Аякс дома уверенно справился с австрийским Штурмом. Первый гол в матче забил Хаким Зиеш, а удвоил преимущество голландцев Лассе Шоне, исправив свою же ошибку с плохим пробитием пенальти.
Селтику победу над Русенборгом принесли французские легионеры. Гости забили быстрый гол усилиями Биргера Мелинга и Никласа Бендтнера, однако фаворит ответил 3 точными ударами. Дубль на счету Одсонне Эдуарда, еще одно взятие ворот оформил Оливье Нтчам.
Ответные матчи состоятся первого августа.
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Лига чемпионов. 2-й раунд квалификации, первые матчи
Аякс – Штурм – 2:0
Голы: Зиеш, 15, Шоне, 57
Нереализованный пенальти: Шоне, 57
Селтик – Русенборг – 3:1
Голы: Эдуард, 43, 75, Нтчам, 46 – Мелинг, 16