Лига чемпионов, квалификация: Селтик обыграл Русенборг, Аякс без проблем победил Штурм

Состоялись очередные матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Аякс дома уверенно справился с австрийским Штурмом. Первый гол в матче забил Хаким Зиеш, а удвоил преимущество голландцев Лассе Шоне, исправив свою же ошибку с плохим пробитием пенальти.

Селтику победу над Русенборгом принесли французские легионеры. Гости забили быстрый гол усилиями Биргера Мелинга и Никласа Бендтнера, однако фаворит ответил 3 точными ударами. Дубль на счету Одсонне Эдуарда, еще одно взятие ворот оформил Оливье Нтчам.

Ответные матчи состоятся первого августа.

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Лига чемпионов. 2-й раунд квалификации, первые матчи

Аякс – Штурм – 2:0

Голы: Зиеш, 15, Шоне, 57

Нереализованный пенальти: Шоне, 57

Селтик – Русенборг – 3:1

Голы: Эдуард, 43, 75, Нтчам, 46 – Мелинг, 16