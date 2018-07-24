Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд: Астана Григорчука вирвала перемогу над Мітьюлландом Довбика

Відбувся перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2018/19. Астана на останніх секундах здолала Мітьюлланд.

У першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду ЛЧ 2018/19 Астана під керівництвом Романа Григорчука приймала данський Мітьюлланд, кольори якого захищають екс-нападник Дніпра Артем Довбик та данський захисник українського походження Ерік Святченко.

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Поєдинок завершився з рахунком 2:1. На гол Кляйнхайслера гості відповіли результативним ударом Вікхейма. На 90+4 хвилині угорець оформив дубль та приніс Астані перемогу.

Довбик не потрапив навіть до заявки, а Святченко відіграв весь матч.

Матч-відповідь пройде у Данії 1 серпня. Переможець цієї пари у 3-му раунді зіграє проти переможця дуелі Динамо Загреб – Хапоель Беєр-Шева.

Ліга чемпіонів 2018/19, 2-й кваліфікаційний раунд. Перший матч

Астана – Мітьюлланд – 2:1

Голи: Кляйнхайслер, 31, 90+4 – Вікхейм, 51