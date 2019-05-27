Ліга чемпіонів 2019/20: Шахтар потрапив у другий кошик при жеребкуванні групового турніру

Донецький Шахтар дізнався, в який кошик потрапить при жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20.

В один кошик з Шахтарем також потрапили Атлетіко, Реал, Наполі, Боруссія Д, невдаха фіналу Ліги чемпіонів Тоттенхем/Ліверпуль, і Порту (якщо пройде в груповий етап через кваліфікацію), передає офіційний сайт УЄФА.

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В перший кошик потрапили Барселона, ПСЖ, Ювентус, Баварія, Ман Сіті, переможець фіналу Ліги Європи Челсі/Арсенал та переможець фіналу Ліги чемпіонів Тоттенхем/Ліверпуль.

У третьому кошику опинилися Інтер, Зальцбург, Валенсія, Байєр, Бенфіка, Ліон/Аякс.

Четвертий кошик: Генк, Лейпциг, Аталанта, Лілль, Галатасарай. Решта учасників кошиків визначаться після проведення кваліфікації.

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