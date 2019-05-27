toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
КАТАР U-20 - УКРАЇНА U-20 ДИНАМО - ЛЬВІВ ТРАНСФЕРИ

Ліга чемпіонів 2019/20: Шахтар потрапив у другий кошик при жеребкуванні групового турніру

13:24 52 Читать на русском
Ліга чемпіонів 2019/20: Шахтар потрапив у другий кошик при жеребкуванні групового турніру
ФК Шахтар / фото: ФК Шахтар

Донецький Шахтар дізнався, в який кошик потрапить при жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20.

В один кошик з Шахтарем також потрапили Атлетіко, Реал, Наполі, Боруссія Д, невдаха фіналу Ліги чемпіонів Тоттенхем/Ліверпуль, і Порту (якщо пройде в груповий етап через кваліфікацію), передає офіційний сайт УЄФА.

Ахметов: Не думав про будівництво нового стадіону, у Шахтаря є Донбас Арена

В перший кошик потрапили Барселона, ПСЖ, Ювентус, Баварія, Ман Сіті, переможець фіналу Ліги Європи Челсі/Арсенал та переможець фіналу Ліги чемпіонів Тоттенхем/Ліверпуль.

У третьому кошику опинилися Інтер, Зальцбург, Валенсія, Байєр, Бенфіка, Ліон/Аякс.

Четвертий кошик: Генк, Лейпциг, Аталанта, Лілль, Галатасарай. Решта учасників кошиків визначаться після проведення кваліфікації.

"На тренуваннях Луческу навіть було важко в туалет сходити": Гринь – про Шахтар, преміальні та негідників з Арсенала

blog_ava
Шевченко замість Бойка викликав у збірну України голкіпера Олександрії Паньківа
12:32
3771
Теги
Ліга чемпіонів Шахтар Шахтар жеребкування Жеребкування ЛЧ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
3
год
:
29
хв
Арсенал-Київ
17:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук