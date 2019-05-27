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Ахметов: Не думав про будівництво нового стадіону, у Шахтаря є Донбас Арена

11:30 586 Читать на русском
Ахметов: Не думав про будівництво нового стадіону, у Шахтаря є Донбас Арена
Рінат Ахметов / РБК Україна

Президент Шахтаря Рінат Ахметов розповів, чи є у нього в планах побудувати новий стадіон.

"Чи задумувався щодо будівництва нового стадіону? Ні, в жодному разі. У нас є стадіон Донбас Арена, і всі живемо мрією, що Шахтар повернеться на Донбас Арену і буде проводити там свої найяскравіші матчі.

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Я дуже сильно скучив за футболом. Почалися всі трагічні події, і я в Донецьк не можу повернутися вже шостий рік. П'ять років я не був на стадіоні.

Я б хотів, аби ми на стадіоні опинилися з нашими вболівальниками. Щоб ми разом дивилися, пишалися, раділи, плакали від гри нашої команди", – поділився Ахметов в ефірі програми Великий Футбол.

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Шахтар Шахтар Донбас Арена Рінат Ахметов
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