Обидві команди вийшли з групи ще перед нинішнім протистоянням, однак тільки перше місце гарантувало пряме потрапляння до 1/8 фіналу. Відтак юним динамівцям, які приїхали до Лісабона у статусі лідерів групи, потрібно було не програти. Нагадаємо, що київський матч цих суперників завершився розгромною перемогою підопічних Костюка (4:0).

Бенфіка U-19 – Динамо U-19: склади і онлайн-трансляція Юнацької ліги УЄФА

У стартовий відрізок Бенфіка більше контролювала м'яч, проте кияни спокійно відбивалися. Зрештою, саме гості ледь не відкрили рахунок на 6-й хвилині, коли Волошин гарматним ударом перевірив на міцність стійку. Перший справді небезпечний момент у господарів виник після помилки Бенедюка, який обрізався перед власним штрафним – Сілва невдало закручував у дальню дев'ятку. У схожій ситуації помилився Бражко, і нам знову пощастило.

Команда Костюка все частіше притискалася до власних воріт. Бенфіка виконала кілька небезпечних стандартів, що раз-по-раз завершувалися пожежами. Волошин, Діалло чи Горбач фактично грали без м'яча. Молодому сенегальцю взагалі не дозволяли розвернутися. Його миттєво накривали кілька суперників.

Бенфіка заслужено вийшла вперед на 44-й хвилині. Красиву триходівку з передачею на дальню стійку спокійно переправив у порожні ворота Семеду. У Динамо не було ні сил, ні часу на відповідь. Перший тайм кияни відверто провалили. Між моментом Волошина і свистком на перерву – суцільна темрява.

У другому таймі картина суттєво не змінилася. Бенфіка володіла ініціативою, а Київ вимушено робив ставку на контратаки. Щоправда, "орли" створили собі неприємності на рівному місці. Блізніченко перехопив пас голкіпера і намагався проскочити вбік, але сфера відскочила до Волошина, а той пробив у хрестовину. А ще через кілька хвилин Бражко залишив Динамо у меншості, грубо скосивши суперника. Після цього про шанси на позитивний результат годі було й сподіватися.

У підсумку Бенфіка спокійно довела матч до мінімальної перемоги і випередила "біло-синіх" у турнірній таблиці. Лісабонці пробиваються у плей-офф з першого місця, а на Динамо очікують стикові матчі за 1/8 фіналу.