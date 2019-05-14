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Лавриненко: Ингулец не имеет опыта выступлений с таким соперником и в такой атмосфере

14 мая 09:40 88 Читати українською
Лавриненко: Ингулец не имеет опыта выступлений с таким соперником и в такой атмосфере
Сергей Лавриненко / фото: ФК Ингулец

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко рассказал о подготовке к финалу Кубка Украины против Шахтера.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуниор Мораес 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуниор Мораес
64’ Манор Соломон

"Мы понимаем, с командой какого уровня играем. Шахтер – многократный обладатель Кубка и чемпион нашей страны. Понимаем силу этого соперника, но готовимся и настраиваемся.

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Основной аспект – психологическая подготовка. У нас нет опыта выступлений с таким соперником и в такой атмосфере, которая будет на финале. Статус финала Кубка – это уже волнующий запах.

Игра в девять вечера, полные трибуны на стадионе – думаю, основным моментом является то, чтобы ребята были более или менее спокойны в такой ситуации", – рассказал Лавриненко в комментарии ФутболNews.

Напомним, финал Кубка Украины Ингулец – Шахтер состоится 15 мая. Начало игры в 21:00.

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Шахтер Шахтер Кубок Украины Ингулец Ингулец Ингулец - Шахтер -- ---------- Сергей Лавриненко
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