Лавриненко: Ингулец не имеет опыта выступлений с таким соперником и в такой атмосфере

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко рассказал о подготовке к финалу Кубка Украины против Шахтера.

"Мы понимаем, с командой какого уровня играем. Шахтер – многократный обладатель Кубка и чемпион нашей страны. Понимаем силу этого соперника, но готовимся и настраиваемся.

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Основной аспект – психологическая подготовка. У нас нет опыта выступлений с таким соперником и в такой атмосфере, которая будет на финале. Статус финала Кубка – это уже волнующий запах.

Игра в девять вечера, полные трибуны на стадионе – думаю, основным моментом является то, чтобы ребята были более или менее спокойны в такой ситуации", – рассказал Лавриненко в комментарии ФутболNews.

Напомним, финал Кубка Украины Ингулец – Шахтер состоится 15 мая. Начало игры в 21:00.

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