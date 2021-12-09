Футболісти Барселони по-різному реагували на поразку від Баварії та виліт у Лігу Європи.

Барселона без шансів програла Баварії у ключовому матчі Ліги чемпіонів. Клеман Лангле після фінального свистка не проявив правильних емоцій, чим обурив вболівальників клубу і навіть деяких партнерів, повідомляє Marca. Француз забувся у дружній розмові з Лєвандовскі прямо на полі – камери вихопили, як він сміється.

Але не всі настільки байдужі до свого клубу. Вихованець Барси Гаві йшов з поля (його замінили наприкінці матчу) у сльозах, не приховуючи розчарування. Він миттєво став героєм серед прихильників "блаугранас" у соцмережах. Мовляв, саме так і повинні реагувати гравці на невдачі своєї команди.

Барселона вилетіла з Ліги чемпіонів після розгромної поразки в Мюнхені. Каталонці навесні зіграють у Лізі Європи.

Барселона провалилася в Мюнхені та вилетіла з Ліги чемпіонів – Баварія розгромом схвалила красивий суїцид Хаві