Барселона без шансов проиграла Баварии в ключевом матче Лиги чемпионов. Клеман Лангле после финального свистка не проявил правильные эмоции, чем возмутил болельщиков клуба и даже некоторых партнеров, сообщает Marca. Француз забылся в дружеской беседе с Левандовски прямо на поле – камеры выхватили, как он смеется.

Но не все столь безразличны к своему клубу. Воспитанник Барсы Гави уходил с поля (его заменили в конце матча) в слезах, не скрывая разочарования. Он мгновенно стал героем среди поклонников "блаугранас" в соцсетях. Мол, именно так и должны реагировать игроки на неудачи своей команды.

Барселона вылетела из Лиги чемпионов после разгромного поражения в Мюнхене. Каталонцы весной сыграют в Лиге Европы.

Барселона провалилась в Мюнхене и вылетела из Лиги чемпионов – Бавария разгромом одобрила красивый суицид Хави