"Восени минулого року я був у Кракові на одному із домашніх матчів Краковії в Екстраклясі. Мені здається, що у цьому клубі не такі умови, які могли б підійти Коноплянці.

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Тим не менше, можу сказати, що зараз у польському футболі все дуже організовано та цивілізовано. Маю на увазі сучасне оснащення, новітні технології та вболівальників, які у Кракові досить цікаві. До того ж там чудовий стадіон, інфраструктура.

А щодо його якостей, то я впевнений на 110 відсотків, що Коноплянка їх зможе повернути. Його кваліфікація та талант не залишають у цьому сумнівів. Впевнений, буде цікаво. Я це вітаю. Євгену неодмінно треба грати, аби на нього звернув увагу головний тренер збірної України Олександр Петраков. Зрозуміло, що у Краковії Коноплянка багато грошей не заробить, проте матеріально не постраждає", – сказав Кварцяний у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, Коноплянка підписав з Краковією угоду до кінця сезону з можливістю продовдення ще на рік на правах вільного агента.

До слова, Краковія після 20-ти турів йде у турнірній таблиці польської Екстракляси дев'ятою, маючи у своєму активі 27 очок.

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