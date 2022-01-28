Казахський Аксу підписав воротаря Колоса Євгенія Кучеренка, повідомляє ковалівський клуб у Facebook.

Костишин офіційно став тренером казахського Аксу

22-річний голкіпер перейшов у нову команду на правах оренди до кінця сезону. Першу половину сезону Євгеній провів також в оренді, захищаючи кольори Поділля. За хмельницький клуб воротар провів 14 матчів, з яких 5 були "сухими". У 2017-2019 роках Кучеренко також перебував у структурі Шахтаря.

Нагадаємо, Аксу нещодавно очолив колишній тренер Колоса Руслан Костишин. Команда українського фахівця є дебютантом чемпіонату Казахстану.

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