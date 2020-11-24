"Налаштування на цей матч у нас було нормальним. Підходили до поєдинку дуже серйозно. Знали, що очікує вкрай важка, переломна гра. Про це говорили всі, а ми – наполегливо готувались. Але то був не наш день – скажу чесно і прямо.

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Нам абсолютно нічого не вдавалося. Справа не в тому, що Борусія – якась надзвичайно сильна команда. Просто – наші невдалі дії. Ми намагалися, але нічого не виходило – навіть вибігти в контратаку. Цю невдачу потрібно викреслити, забути, і у найближчих матчах довести, що це була випадковість.

Луїш Каштру у перерві казав, щоб ми виходили і грали далі, намагалися продемонструвати свій футбол. Щоб у жодному випадку не опускали руки, а виправляли провальний перший тайм. Виправити не вдалося", – сказав Корнієнко.

Читайте повне інтерв'ю Віктора Корнієнка ексклюзивно на "Футбол 24": "На Сидорчука не тримаю зла": Віктор Корнієнко – про травму, сльози, хейтерів, ігнор зірки Реала і пригоди у Тернополі