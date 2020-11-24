"Настрой на этот матч у нас был нормальным. Подходили к поединку очень серьезно. Знали, что ожидает крайне тяжелая, переломная игра. Об этом говорили все, а мы – настойчиво готовились. Но это был не наш день – скажу честно и прямо.

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Нам абсолютно ничего не удавалось. Дело не в том, что Боруссия – какая-то чрезвычайно сильная команда. Просто – наши неудачные действия. Мы пытались, но ничего не получалось – даже выбежать в контратаку. Эту неудачу нужно вычеркнуть, забыть, и в ближайших матчах доказать, что это была случайность.

Луиш Каштру в перерыве говорил, чтобы мы выходили и играли дальше, пытались продемонстрировать свой футбол. Чтобы ни в коем случае не опускали руки, а исправляли провальный первый тайм. Исправить не удалось", – сказал Корниенко.

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