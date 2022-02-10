Підписати Коноплянку може польська Краковія, повідомляє твіттер-акаунт BuckarooBanzai.

Коноплянка не перейде в ЛАСК – вінгер Шахтаря має варіанти в трьох чемпіонатах Європи

Рішення щодо переходу мають ухвалити не пізніше суботи (12 лютого), а трансфер, скоріш за все, буде безкоштовним. Раніше Євгена сватали в австрійський ЛАСК, але перехід так і не змогли оформити, а також приписували інтерес з боку турецьких та угорських клубів.

У поточному сезоні Коноплянка двічі вийшов на поле, награвши 47 хвилин. Раніше Роберто Де Дзербі не взяв його на збори в Туреччину.

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