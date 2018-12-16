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Конкуренти Ярмоленка забезпечили Вест Хему перемогу над Фулхемом – відео голів та огляд матчу

15 грудня 22:51 304 Читать на русском
Конкуренти Ярмоленка забезпечили Вест Хему перемогу над Фулхемом – відео голів та огляд матчу
Роберт Снодграс і Чічаріто / твіттер Вест Хема

Вест Хем у рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги в лондонському дербі переграв Фулхем на виїзді. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Чемпіонат Англії 2018/19, 17 тур

Фулхем – Вест Хем – 0:2

Голи: Снодграс, 17, Антоніо, 27

Вест Хем впевнено обіграв Фулхем: 17-й тур АПЛ, матчі суботи

Вест Хем під керівництвом Мануеля Пеллегріні здобув уже четверту перемогу поспіль в АПЛ. Успіх "молоткам" забезпечили два точні удари ще в першій половині гри: спочатку Роберт Снодграс класним пострілом із лінії штрафного майданчика ввігнав м'яч під поперечину, а за 10 хвилин Майкл Антоніо спокійно реалізував вихід віч-на-віч із кіпером.

Відзначимо, що обидва хавбеки Вест Хема є конкурентами Андрія Ярмоленка на позиції правого вінгера. Наразі українець продовжує відновлюватися від травми ахіллового сухожилля.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія17 турКрейвен Коттедж (Лондон)

Фулхем - Вест Хем: Субота 15 грудня 2018

Фулхем
Матч завершено
0 : 2
Вест Хем
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Англія Відеоновини Фулхем - Вест Хем Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Фулхем Фулхем Вест Хем Вест Хем
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