Честь відкрити новий сезон УПЛ довірили Ковалівці, де Колос приймав Кривбас. Очікувана результативність цієї зустрічі була невисокою, а історія взагалі натякала на нульову нічию. Саме з таким результатом стартували попередні три чемпіонати.

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Втім, вже у першій 10-хвилинці стало зрозуміло, що без забитих м'ячів не обійдеться. Складена із легіонерів і незіграна оборона Кривбаса разом з 18-річним опорником Шевченком припускалась грубих помилок. Настільки грубих, що вже на 5-й хвилині Климчук мав забивати в порожні ворота, замикаючи простріл Гусола – от тільки новачок Колоса схибив з кількох метрів.

На 8-й хвилині Климчук отримав розрізний пас і пробив з лівого краю штрафного. Кемкін парирував, а потім ще й взяв добивання від Гагнідзе. Ще за хвилину Климчук таки забив у порожні (тепер прострілював Алефіренко), однак гол не зарахували – офсайд.

Зрештою, на 15-й хвилині рахунок було відкрито. Перший гол у новому сезоні УПЛ провів Бурда, який замкнув подачу зі стандарту. Він пробивав зовсім без спротиву. 1:0! На жаль, Микиті довелося покинути поле до перерви через проблеми з попереком – центрбека замінив фулбек Понєдєльнік, а в центр оборони змістився Козік.

Надалі гра стала спокійнішою, хоча Колос продовжував рвати гостей на просторі. Кривбас взагалі нічого не створював (команда провела тільки два удари в першому таймі), а от у господарів було ще дві гольових нагоди.

На 27-й хвилині Ррапай пройшов Задераку й Мендосу на фланзі, увійшов до штрафного та пробив з гострого кута – Кемкін парирував. На 42-й же Понєдєльнік прострілив на Алефіренка у карний майданчик. Із Денисом взагалі ніхто не грав, тож вінгер розвернувся й з четвертого дотику вгатив під дальню стійку. Трохи неточно!

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Колоса. Криворіжці відверто відскочили. Патрік Ван Леувен відреагував заміною Шевченка на Бандейру, однак проблем менше не стало. Всього за три хвилини по перерві Алефіренко отримав на хід, хитнув захисника у штрафному й пробив метрів з семи – Рохас заблокував у останню мить!

Подальший корнер ледь не вилився у один з найкращих голів у історії чемпіонату України. Навіс пішов на дальню стійку, де опинився Цуріков. Андрій виконав щось неймовірне – з лету пробив боковими ножицями у дальній кут. Кривбас врятувала стійка!

У середині другого тайму Руслан Костишин освіжив фланги, випустивши Велетня й Кане замість Гусола та Алефіренка. Другий гол прийшов саме з флангу, де вдалося заробити штрафний (от тільки це зробив Климчук). Подача з нього відправилась точно на голову Ррапаю, а той потужно вистрілив – 2:0!

Справа могла дійти і до розгрому. На 87-й хвилині Понєдєльнік прорвався правим флангом і прострілив під удар свіжому Третьякову, однак Максим метрів з восьми поцілив у поперечку! Ще за хвилину Понєдєльнік мав сам забивати у ворота колишнього клубу, пробивши головою після навісу з лівого флангу, але Кемкін врятував гостей.

Кривбас все ж зумів відродити інтригу. На порятунок Патріка прийшов 17-річний дебютант Каменський, який на 87-й хвилині замкнув простріл Мендоси з правого флангу – 2:1.

У компенсований час він міг і нічию вирвати, увірвавшись до карного майданчика та виконавши небезпечний катбек, однак до удару справа не дійшла. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Колоса.

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