У рамках 1-го туру УПЛ 2025/26 Колос приймає Кривбас, а Рух зіграє проти Полтави. Анонс і прогноз читайте на "Футбол 24".

Літнє міжсезоння в Україні виявилось незвично довгим, розтягнувшись аж на два місяці. Новий чемпіонат подарує вболівальникам аж трьох дебютантів – причому усі вони піднялись за спортивним принципом. На жаль, елітний дивізіон втратив Ворсклу, однак замість неї зіграє СК Полтава.

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Втім, честь відкрити сезон випала двом "старожилам". О 15:30 новий розіграш УПЛ стартує в Ковалівці, де Колос прийме Кривбас. Обидва колективи можуть стать конкурентами в боротьбі за єврокубки, тож матч вже зараз має важливе турнірне значення.

Колос – Кривбас

Ковалівці на трансферному ринку підібрали кількох дуже серйозних виконавців. Із Руха на вістря атаки прийшов Климчук, а з-під носа Динамо поцупили вінгера Кане – багаторічного лідера Ворскли. Правий фланг оборони посилили Понедєльніком, якому не знайшлося місця в Кривбасі.

Також клуб отримав другого косоварського Красніча в центр поля. До опорника Іліра доєднався "десятка" Альбін, якого орендували з Пріштіни. Зрештою, конкуренцію Пахолюку на позиції голкіпера складе Мацапура, який провів дуже сильну весну в Зорі.

Єдиною вагомою втратою можна назвати Болівара. Оренда цікавого нападника завершилась, хоча йому дуже бракувало результативності – та і в цілому він не закріпився в статусі основного. Відхід Мисака, Гороха, Ковталюка й Сидорова залишився непоміченим.

Наслідком такої політики стала величезна глибина складу. У кожного футболіста стартового складу є солідний бек-ап, а за правий фланг атаки борються аж три рівноцінних вінгери – Алефіренко, Кане й Третьяков. Словом, команда Руслана Костишина стала явно потужнішою за літо. Із таким ростером точно треба боротись за єврокубки.

Точно таке ж завдання стоїть перед Кривбасом, якому вдалося провести масштабну трансформацію проєкту. Юрій Вернидуб покинув Кривий Ріг після трьох років роботи, а клуб розпрощався аж з дев'ятьма футболістами. Причому більшість з них – представники торішнього старту.

Найбільш серйозними втратами стали Соса (ключовий форвард), Кузик (головний вінгер-універсал) і Романчук (основний центрбек). Відхід Вакулка, Кліщука, Луньова, Хомченовського, Понєдєльніка й Ікенни теж став помітним, хоча не всі ці гравці були важливими. Отримати гроші вдалося тільки за Кузика й Романчука – Універсітатя та ЛНЗ сумарно виклали за них 1,4 мільйони євро.

Новим тренером Кривбаса став Патрік Ван Леувен, який неоднозначно попрацював з Металістом 1925. При вкрай потужному складі нідерландець не зміг вийти в УПЛ напряму. Вочевидь, це не його стиль – даному коучу потрібні менш гучні команди без примадонн, щоб можна було плавно розбудовувати систему гри. Кривий Ріг здається місцем, де Патрік знову зможе знайти себе.

Керівництво не обмежувало Ван Леувена в кадрах. За літо клуб підписав/орендував сімох латиноамериканців і українського голкіпера Кемкіна. Їхні прізвища мало що скажуть фанам, однак більшість новачків награється в основі – причому так, що у тренерського штабу постане питання ліміту.

Із цікавинок можна відзначити використання Бандейри в опорній зоні (хоча він є фулбеком) й награвання Мендоси в ролі нападника. Твердохліб залишається лідером. В цілому, Кривбас зібрав дуже цікавий ростер, але проблеми зіграності й використання кадрів можуть вилитись у невдачі. Здається, керівництво дещо перегнуло в своїй кадровій стратегії.

Кадрова ситуація

Травмовані: Оріховський – Дібанго

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Кривбас

Колос: Пахолюк – Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков – І. Краснічі, Гагнідзе – Кане, Ррапай, Велетень – Климчук

Кривбас: Кемкін – Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац – Бандейра – Задерака, Іліч, Твердохліб, Микитишин – Мендоса

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

Робити прогноз на рахунок важко, адже ми ще нічого не знаємо про команди. Результат у спарингах – така собі історія. Кривбас на зборах відвантажив всього три голи, але й опоненти були іноземними й серйозними (Динамо Загреб, Уйпешт, ЦСКА Софія тощо). Колос у половині випадків забивав мінімум двічі й провів декілька розгромів, однак грав виключно з представниками УПЛ і ПФЛ.

Очевидно, що обом командам буде важко без простору. Колос в принципі звик працювати на зустрічних курсах, а позиційний футбол Кривбаса бракує зіграності – зате в обох колективів сильна оборона й голкіпери. Саме тому не віриться, що команди заб'ють більше двох голів.

Рух – Полтава

Полтава прорвалась в УПЛ, посівши другу позицію в Першій лізі. Непогано, як для клубу, який почав у професіоналах всього чотири роки тому. На цьому красиві історії завершується, поступаючись місцем суворій реальності.

Із рідним містом команду пов'язуватиме тільки форма з Білою альтанкою – символом Полтави. Домашні матчі колектив проведе у Кропивницькому, а своя арена й база перебувають на стадії проєктування. Клуб намагався прописатись на стадіоні ім. Бутовського, однак Ворскла звинуватила СК у фальсифікації документів. УАФ ще й видала за це 400-тисячний штраф, тож "жовто-малинові" стартують в еліті з судової тяганини.

Список прізвищ у заявці Полтави мало що скаже пересічному вболівальнику, однак декілька відомих прізвищ тут є. 34-річний фулбек Опанасенко виступає в еліті з 2008 року, погравши за Металург З, Чорноморець, Зорю, Кривбас та низку інших клубів. Нападника Марусича фани можуть пам'ятати за матчами в Інгульці. Влітку команду посилив опорник Хахльов (Минай, Зоря).

Рух же завершив співпрацю з Віталієм Пономарьовим, якого підібрав ЛНЗ. Новим тренером став Іван Федик, який очолював львів'ян у сезоні 2020/21, а потім залишився у структурі клубу – його називали українським Нагельсманном. У новому чемпіонаті йому доведеться вирішити дуже складне завдання.

"Жовто-чорні" за літо втратили половину основного ростеру. Команду покинули Климчук, Дідик, Карабін, Ледвій, Горін, Рябов і Ременяк. Клуб зумів заробити на них майже 2 мільйони євро, однак із новачків прийшов тільки 22-річний румунський центрхав Вайляну. Існує ймовірність продажу Слюбика, а низка серйозних виконавців залишається у лазареті.

Рух рятує непогана глибина весняного складу, тож навіть зараз потенційна основа львів'ян виглядає непогано. Проблемою є низька кількість досвідчених футболістів на заміну – особливо це стосується позиції центрбека. Якщо Слюбик дійсно покине Галичину, то на його місце доведеться випускати 16-річного Левицького.

Із таким розкладом "жовто-чорні" ризикують звалитись до боротьби за виживання. З іншого боку, Руху не звикати до знекровлення після кожного міжсезоння чи зимової паузи. Навряд чи підопічних Івана Федика можна назвати претендентами на виліт, однак піднятись вище 10-11 місця прямо зараз буде дуже складно. Це – шанс для Полтави.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сапуга, Клайвер, Слюсар – Коцюмака, Даниленко, Щербак (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рух – Полтава

Рух: Герета – Роман, Холод, Слюбик, Лях – Підгурський – Руніч, Притула, Пастух, Алмазбеков – Фаал

Полтава: Восконян – Кононов, Місюра, Підлепич, Бужин – Хахльов, Плахтир – Одарюк, Марусич, Галенков – Вівдич

Прогноз "Футбол 24" – перемога Руха

Навіть знекровлений Рух виглядає значно потужнішим за Полтаву. Принаймні, за іменами й досвідом. Щоправда, варто не забувати про фактор першого матчу в еліті – новачки завжди налаштовують на нього по-особливому. Львів'яни не мають права на втрату концентрації.

Якщо нічого особливого не станеться, то Рух повинен розпочати з перемоги. Саме так все виглядає в теорії. На практиці ж навіть тренери не знають, чого чекати від своїх підопічних. І все одно ставимо на успіх господарів.

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