Нжитап подав на розлучення з дружиною Лорою, повідомляє Cope. Колишній футболіст шокований, що кохана брехала багато років (шлюб укладений у 2012-му).

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Жеремі дізнався, що близнюки, народжені дружиною у 2008 році, не його. За результатами тесту ДНК виявилося, що батьком дітей є колишній партнер Лори.

Камерунець потрапив у емоційну яму й не зміг пробачити дружині. Він звинувачує Лору в руйнуванні шлюбу.

Нжитап виступав за Реал на зламі тисячоліть, вигравши в Мадриді дві Ліги чемпіонів і Прімеру. Потім камерунець переїхав в АПЛ, де двічі виграв чемпіонат з Челсі. З національною збірною Жеремі став олімпійським чемпіоном і підняв над головою два Кубки африканських націй.