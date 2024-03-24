Нжитап подал на развод с женой Лорой, сообщает Cope. Бывший футболист шокирован, что возлюбленная врала много лет (брак заключен в 2012-м).

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Жереми узнал, что близнецы, рожденные женой в 2008 году, не его. По результатам теста ДНК оказалось, что отцом детей является бывший партнер Лоры.

Камерунец попал в эмоциональную яму и не смог простить жену. Он обвиняет Лору в разрушении брака.

Нжитап выступал за Реал на изломе тысячелетий, выиграв в Мадриде две Лиги чемпионов и Примеру. Затем камерунец переехал в АПЛ, где дважды выиграл чемпионат с Челси. С национальной сборной Жереми стал олимпийским чемпионом и поднял над головой два Кубка африканских наций.