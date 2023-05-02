Кубок Польщі 2022/23, фінал

Легія Варшава – Ракув – 0:0 (по пенальті – 6:5)

Вилучення: Рібейру, 6 (Легія)

Фінал Кубка Польщі міг стати дуеллю українців, але на полі з'явився лише один із них. Владислав Кочергін вийшов у стартовому складі Ракува, а от Ігор Харатін не потрапив навіть до заявки Легії. Кращої вивіски для фіналу не було – зустрічалися перша і друга команда чемпіонату Польщі (за 4 тури до фінішу Ракув випереджає варшавську команду на 11 очок, фактично гарантувавши собі чемпіонський титул).

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Вже на старті гри Легія залишилася в меншості. Рібейру був вилучений за фол останньої надії – рефері довго переглядав повтор, після чого показав захиснику Легії пряму червону картку. Це задало тон поєдинку, який був дуже нервовим. Лише до перерви арбітр показав 7 жовтих карток, а тренери команд з'ясовували стосунки.

Маючи на одного гравця більше, Ракув влаштував справжню облогу воріт суперника, однак столична команда встояла. Команда Кочергіна значно більше володіла м'ячем, завдала 22 удари у бік воріт Легії, та перевірила на міцність каркас воріт. "Легіоністи" жодного разу не пробили у площину воріт, зосередившись на оборонних діях. 0:0 у основний та додатковий час – володаря трофея визначала серія пенальті.