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Клопп розповів, коли Фірміно повернеться на поле

23 травня 16:43 706 Читать на русском
Клопп розповів, коли Фірміно повернеться на поле
Роберто Фірміно / фото: ФК Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів, як проходить відновлення від травми в нападника Роберто Фірміно.

 

"Фірміно виглядає просто відмінно і зараз тренується з командою. Він був відсутній не так довго, але, звичайно ж, ми ведемо себе обережно і хочемо переконатися, що нічого не станеться.

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У нас ще є кілька днів, і ми хочемо провести їх з користю. Саме тому він весь час працює по-різному. Він робить перші кроки до повернення. Сьогодні він взяв участь у 70% сьогоднішнього тренування. Можливо, завтра він проведе повне заняття. Сподіваюся, все буде добре", – цитує Клоппа прес-служба Ліверпуля.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів Ліверпуль зустрінеться з Тоттенхемом. Матч відбудеться 1 червня на стадіоні Ванда Метрополітано в Мадриді, початок гри о 22:00.

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Ліга чемпіонів Тоттенхем - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Роберто Фірміно Роберто Фірміно
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