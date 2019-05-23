Клопп рассказал, когда Фирмино вернется на поле

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, как проходит восстановление от травмы у нападающего Фирмино.

"Фирмино выглядит просто отлично и сейчас тренируется с командой. Он отсутствовал не так долго, но, конечно же, мы ведем себя осторожно и хотим убедиться, что ничего не случится.

Тоттенхэм – Ливерпуль: Фирмино должен восстановиться к финалу Лиги чемпионов

У нас еще есть несколько дней, и мы хотим провести их с пользой. Именно поэтому он все время работает по-разному. Он делает первые шаги к возвращению. Сегодня он принял участие в 70% сегодняшней тренировки. Возможно, завтра он проведет полное занятие. Надеюсь, все будет хорошо", – цитирует Клоппа пресс-служба Ливерпуля.

Напомним, в финале Лиги чемпионов Ливерпуль встретится с Тоттенхэмом. Матч состоится 1 июня на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде, начало игры в 22:00.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ