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Клопп рассказал, когда Фирмино вернется на поле

23 мая 16:43 145 Читати українською
Клопп рассказал, когда Фирмино вернется на поле
Роберто Фирмино / фото: ФК Ливерпуль

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, как проходит восстановление от травмы у нападающего Фирмино.

 

"Фирмино выглядит просто отлично и сейчас тренируется с командой. Он отсутствовал не так долго, но, конечно же, мы ведем себя осторожно и хотим убедиться, что ничего не случится.

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У нас еще есть несколько дней, и мы хотим провести их с пользой. Именно поэтому он все время работает по-разному. Он делает первые шаги к возвращению. Сегодня он принял участие в 70% сегодняшней тренировки. Возможно, завтра он проведет полное занятие. Надеюсь, все будет хорошо", – цитирует Клоппа пресс-служба Ливерпуля.

Напомним, в финале Лиги чемпионов Ливерпуль встретится с Тоттенхэмом. Матч состоится 1 июня на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде, начало игры в 22:00.

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Лига чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Роберто Фирмино Роберто Фирмино
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