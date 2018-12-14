Карвахаль пояснив, чому Іско відмовився одягати капітанську пов'язку Реала в матчі з ЦСКА

У вчорашньому матчі Ліги Чемпіонів проти ЦСКА хавбек Реала Іско відмовився взяти капітанську пов'язку у Марсело, чим дуже здивував бразильця.

"Я намагався дати Іско пов'язку, але він сказав мені, що я повинен віддати її Карвахалю. Не знаю, чому", – сказав Марсело.

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"Я хочу подякувати Іско за те, що він передав мені пов'язку. Це був дуже приємний жест. Він був капітаном в недавньому матчі з Мелільєю, і сказав мені, що наступного разу передасть пов'язку мені.

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Іско по праву повинен був взяти пов'язку у Марсело, оскільки перейшов в клуб на кілька днів раніше за мене", – цитує Карвахаля AS.