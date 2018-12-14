Карвахаль пояснив, чому Іско відмовився одягати капітанську пов'язку Реала в матчі з ЦСКА

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Динамо – Яблонец: фестиваль помилок, нелогічність Хацкевича, драма і крихітний позитив у матчі Ліги Європи
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Визначилися усі учасники плей-офф Ліги ЄвропиЛіга Європи — 00:11 3019
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Ліга Європи: Мілан у драматичному матчі програв Олімпіакосу та покинув турнір, Арсенал здолав КарабахЛіга Європи — 13 груд 390
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Ворскла розгромно програла Спортінгу та завершила виступи у Лізі ЄвропиЛіга Європи — 13 груд 839
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Маліновський асистом допоміг Генку розгромити СарпсборгЛіга Європи — 13 груд 162
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