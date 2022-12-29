"Дуже вдячний за любов, яку мені дарують люди. Я дуже щасливий на Росії, але зараз я не знаю, чи буду продовжувати грати, чи піду. Поки ж насолоджуюсь часом.

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Чи є ймовірність, що я зміню команду? У мене немає особливих новин щодо цього. Мій агент попіклується про це. Сподіваюсь, коли свята на Росії завершаться, мені скажуть, що буде далі.

Мене хвилює те, що ЦСКА не грає в міжнародних турнірах. Я б хотів грати деінде, щоб виступати у Лізі Європи чи Лізі чемпіонів, але ми покарані через війну. Проте я щасливий, що мене дуже люблять. Що буде далі? Почекаємо і побачимо", – цитує Карраскаля Primer Tiempo.

Нагадаємо, колишня зірка Карпат перебрався в Москву за 6 днів до повномасштабного вторгнення Росії. Протягом війни Хорхе не раз заявляв, що чудово почувається у столиці терористів.

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