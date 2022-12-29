"Очень благодарен за любовь, которую мне дарят люди. Я очень счастлив на России, но сейчас я не знаю, буду ли продолжать играть или уйду. Пока же наслаждаюсь временем.

"В Москве спокойная и стабильная жизнь, зачем куда-то ехать или прятаться?": бывшая звезда Карпат не собирается уходить из ЦСКА

Есть ли вероятность, что я сменю команду? У меня нет особых новостей на этот счет. Мой агент позаботится об этом. Надеюсь, когда праздники на России завершатся, мне скажут, что будет дальше.

Меня волнует, что ЦСКА не играет в международных турнирах. Я бы хотел играть где-нибудь, чтобы выступать в Лиге Европы или Лиге чемпионов, но мы наказаны из-за войны. Однако я счастлив, что меня очень любят. Что будет дальше? Подождем и увидим", – цитирует Карраскаля Primer Tiempo .

Напомним, бывшая звезда Карпат перебралась в Москву за 6 дней до полномасштабного вторжения России. Во время войны Хорхе не раз заявлял, что прекрасно чувствует себя в столице террористов.

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