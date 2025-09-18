Буковина зустрічалась з Карпатами у матчі 1/16 фіналу Кубка України сезону 2025/26 (1:0). Результат та огляд зустрічі читайте у цій новині на "Футбол 24".

Кубок України, 1/16 фіналу

Буковина – Карпати – 1:0

Гол: Кожушко, 17

Багато хто розглядав цей матч як останню можливість Владислава Лупашка реабілітуватися за невдачі в чемпіонаті України та хоча б на певний час зняти питання щодо свого звільнення. Втім, сталося не так, як гадалося. Господарі поля непогано розпочали гру, і перші моменти почали з’являтися саме у них.

Уже на 17-й хвилині Олег Кожушко відкрив рахунок у матчі. Результативну атаку Буковині приніс стандарт. Нагадаємо, Олег перейшов до команди Шищенка з Кривбаса, де був одним із лідерів.

Надалі, попри всі намагання зрівняти рахунок, гравцям Карпат не вистачало винахідливості. Впадала в очі відсутність завершального пасу, який би вивів на удар футболістів львів’ян.

А коли було по-справжньому гаряче – впевнену гру демонстрував голкіпер Буковини Герман Пеньков. Матч так і завершився мінімальною перемогою Буковини, яка крокує в 1/8 фіналу Кубка України. Над Владиславом Лупашком хмари згущуються все більше.

