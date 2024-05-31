Як стало відомо Футбол 24, рішення про припинення співпраці Карпат з Маркевичем-молодшим належить керівництву клубу.

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Остап мав широкі повноваження у штабі, фактично керував тренувальним процесом, але ефективність роботи була низькою. Щобільше, команда не завжди сприймала його ідеї, що призводило до конфліктів у колективі. Не проявили себе, як належить, і деякі гравці, яких він запрошував минулого літа під довготривалі контракти і хороші умови.

Нагадаємо, нещодавно інфопростір сколихнула новина про від'їзд Остапа Мироновича в Іспанію ще до завершення сезону. 46-річний фахівець згодом пояснив це сімейними проблемами, виконанням своїх завдань у Карпатах і бажанням працювати самостійно.

До слова, "леви" достроково вийшли в УПЛ, однак у "золотому" матчі поступились Інгульцю (1:2), обмежившись срібними медалями Першої ліги.

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