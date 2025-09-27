Одинадцята команда УПЛ 2025/26 приймала чинного чемпіона та одного з лідерів, який забуксував, втративши 4 очки за 2 тури. Матч, як і онлайн-трансляція Карпати – Динамо на "Футбол 24", стартував о 18:00 за Києвом. Київ виманюють у пресинг, Брунінью заводить трибуни майже невловним фінтом, швидку атаку перериває лише Тіаре у шпагаті. Динамо приймає виклик різких флангових атак. Караваєв сам починає наступ через Волошина і Піхальонка, сам вривається на межу воротарського, накручує Педрозу, але Домчака не пробиває.

Карпати – Динамо: стартові склади та онлайн-трансляція центрального матчу 7-го туру УПЛ – сюрпризи від Шовковського

Молодий голкіпер "левів" і юнацької збірної України створює момент виносом на Брунінью, який обігрує Дубінчака, але на свободу не виривається. Моргун на місці. Чачуа вчить Шапаренка, що УПЛ хоч і не найсильніша ліга, але думати й рухатися треба однозначно швидше. Пахальонок черговим розкішним проникним пасом виводив партнера на вбивчу позицію, але Амбросій легко обікрав Миколу. Брунінью тепер уже Бражка проходить, з ударом не складається все так само. Мірошніченко здалеку приклався прямо в Моргуна.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яку неможливо пропустити! Тож вмикай свої гаджети на гучність та спостерігай за найзапеклішими футбольними баталіями разом із HLIBNY DAR. HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

І тут натиск Карпат уже по центру дав свої плоди. Якісь дивовижні виноси на душу перед штрафним тривають, цього разу Бражко дарує Альваресу нагоду, яку він не марнує. Та варто відзначити й той тиск, який чинили Карпати великою кількістю гравців, які вбігали на простріли навіть у воротарський. Цей організований хаос спрацював і в моменті з голом Брунінью, який замкнув з кількох метрів після п'ятки Краснопіра. Здається, вперше в цьому сезоні Динамо йшло на втрату очок саме по грі, а не тільки за рахунком.

Перші 40 хвилин шокували всіх у Динамо. Коли низенький Караваєв перестрибував двох значно вищих опонентів і забивав після кутового Піхальонка, навіть Сергій Федоров, асистент Шовковського, нервово хапався за обличчя замість того, щоб радіти. Відбулася, втім, класична історія з переломними голами в роздягальню. Ще й 18-річний Домчак, схоже, не витримав тиску такого топ-матчу. Тіаре ледь не забив, коли Назара випустив м'яч у верховій боротьбі.

Коли Караваєв оформлював дубль, м'яч пролетів під рукою молодого кіпера. Знову Піхальонок розкішну передачку запустив з кутового, тепер з лівого флангу. Тут варто похвалити Бленуце. Складається враження, що найкращі дії форварда, який не з того почав свою київську історію, в тому, щоб махати повз м'яч, аби партнери заносили. Перед другим взяттям воріт правого захисника Динамо стався гол Шапаренка. Микола сам протягнув, обігрався у стіночку з Волошиним, оббіг Бленуце і захисників, та пробив без шансів для воротаря.

Проблеми новачка, який прийшов з Румунії, всі ті ж. Разочок непогано викотив Волошину під удар, разочок обіграв 1-в-1, але як же повільно і вайлувато він все робить. Навіть на рівні УПЛ. З таким успіхом можна було не витрачатися і підтягувати свого Задорожного, але українському гренадеру не пробачили кількох втрачених супершансів на зборах, а тут будуть ставити ще і ще. Динамо не було б собою, якби на рівному місці не подарувало шанс Карпатам. Тіаре зіткнувся тепер і зі своїм голкіпером (Моргун необачно полетів на вихід). Пощастило, що Дубінчак блискуче прочитав епізод і дивом вибив з кута порожніх воріт.

Після безлічі втрачених нагод (Огундана та Шапаренко неодноразово були зобов'язані завершувати гру четвертим голом) і суперсейвів Домчака Моргун спершу занадто слабо вибив, а потім втратив ворота і пропустив здалеку. Брунінью до гола додав асист, Мірошніченко став героєм на 90+4. Третя поспіль нічия Динамо з величезною кількістю як моментів попереду, так і привозів біля своїх, дарує шанс Шахтарю і Колосу вийти на перше місце – єдине, що дає право кваліфікуватися в Лігу чемпіонів.