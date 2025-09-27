Карпати тиждень тому здобули свою першу перемогу в сезоні УПЛ, втримавши звитягу над Оболонню (2:0). Успіх дався нелегко, але був заслуженим. "Зелено-білі" в принципі не заслужили йти по чемпіонату з настільки довгою безвиграшною серією – за очікуваними очками вони йшли четвертими у таблиці, а за очікуваними голами команда трималася п'ятою.

Проблемою підопічних Владислава Лупашка стали перші тайми – там і голкіпери привозили регулярно, і захисники грубо помилялися, і навіть судді. Потім Карпати вмикали режим героїчного порятунку, видаючи колосальну кількість моментів, однак реалізація підводить команду. Навіть у переможній зустрічі з Оболонню львів'яни могли забивати на 2-3 голи більше

Агресивний пресинг, висока інтенсивність гри, однакова небезпека у перехідних фазах та позиційному наступі, постійне загострення зі стандартів... Усе це в Карпатах є, тож Динамо та іншим суперникам слід готуватись до важкої зустрічі. Шахтар вже обпікся у Львові, поїхавши додому з рахунком 3:3 попри наявність Судакова, а кияни зараз точно не сильніші.

З іншого боку, Владислав Лупашко перегинає з прес-конференціями, у яких постійно йдеться про якусь змову. Не вона винна у поразці Буковині в Кубку – і не конкуренти привозять голи. Карпати самі підписуються на помилки, роблячи ставку на 18-річного проєктного голкіпера й дуже непереконливих "менторів" на кшталт Кліщука. Не вони створюють великі розриви в лініях, які виникають внаслідок великої мобільності й універсальності захисників при відкриваннях та просуваннях м'яча.

"Зелено-білі" приймають сміливі, складні й перспективні рішення – як у ігровому процесі, так і поза ним. Помилки за такої політики є нормальними. У тактичному плані немає нічого, щоб не можна було виправити по ходу сезону. Єдиною серйозною проблемою є простір, який часто виникає в центрі, де немає стабільності – то лінія оборони не підтискає загальну структуру, то хавбеки не відкриваються між лініями. Тут треба більше визначеності.

Але чи здатне Динамо скористатись цими вадами Карпати? Схоже, відповідь не може дати навіть Олександр Шовковський. З одного боку, кияни нещодавно порвали Полісся, яке демонструє схожі з Карпатами принципи футболу – зокрема, "леви" теж люблять обігруватись з голкіпером у першій фазі атак, активно (контр)пресингують і міксують прямолінійні атаки з тривалими комбінаціями.

Тоді підопічні Олександра Шовковського скористались проблемами суперника в білд-апі (зокрема, воротарськими) – точно так же, як скористалася Кудрівка у позаминулому турі. Крім того, "біло-сині" скористались розривами між лініями та ланками, які у Карпат теж присутні.

Втім, після цього Динамо видало три вкрай невиразних матчі проти слабших суперників, двічі втративши очки й пропустивши п'ять голів. Кожну невдачу було на кого списати: 2:2 з Оболонню усі експерти називали тактичним провалом Олександра Шовковського, інфарктні 2:1 з Олександрією в Кубку пов'язали з ротацією, а 2:2 з нею ж у чемпіонаті – на індивідуальні помилки захисників. Особливо тренер критикував Михавку.

Правда ж в тому, що всі ці проблеми простежувались у кожному з поєдинків. Несвоєчасні й неправильні по духу заміни, привози усіх оборонців, жахлива реалізація (Герреро й Огундана не влучали з метру в порожні) – все це було. От тільки проблем значно більше. Однією з головних залишається вкрай низька інтенсивність гри без м'яча, адже Динамо йде третім з кінця за цим показниками.

І навіть за такого футболу Динамо створює вдосталь моментів. Якщо по-чесному, то "біло-сині" мали виносити Оболонь і Олександрію з великим рахунком – так, як це було у перших турах з Епіцентром, Рухом і тим же Поліссям. Просто в якусь мить команда "втрачає бензин", недотискаючи опонента й поступово дозволяючи йому все більше й більше.

Коли підопічні Олександра Шовковського в тонусі й сконцентровані, то вони залишають контендерами на чемпіонство. Навіть попри постійні привози оборони, які особливо часто виникають під пресингом. От тільки зараз Динамо не здатне гарантувати результат навіть проти аутсайдера – і це дуже добре для Карпат.

Кадрова ситуація

Травмовані: Стецьков, Булеза, Сич – Тимчик, Попов, Торрес, Кабаєв

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Карпати – Динамо

Карпати: Домчак – Полегенько, Адамюк, Бабогло, Мірошніченко – Танда – Вітор, Чачуа, Брунінью, Костенко – Краснопір

Динамо: Моргун – Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак – Бражко – Волошин, Піхальонок, Шапаренко, Огундана – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – нічия або перемога Динамо, тотал більше 2,5

Обидві команди чимало дозволяють біля власних воріт. Або помиляються на рівному місці, або панікують під пресингом, або приймають неправильні рішення під час розіграшів – і обрізаються. При цьому Динамо та Карпати дуже сильні в атаці (особливо на перехідних фазах), тож цілком реальним є повторення 3:3, як з Шахтарем. Тотал більше 2,5 мають пробити.

Дуже цікаво, чи вийдуть Педрозу та Альварес. Владислав Лупашко у останніх матчах присадив на банку стрижневих легіонерів, які вкрай важливі для просування м'яча під тиском. Також цікаво, як дана перестановка вплине на результат у матчі зі справді потужним суперником.

Хай там як, у перемогу над Динамо не віриться, а от третя поспіль нічия "біло-синіх" цілком можлива.

