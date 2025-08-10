Протистояння Карпат і Шахтаря у цьому році особливо цікаве. По-перше, львів'яни зміцніли в кадровому й ігровому плані, ставши одним із головних претендентів на єврокубки. По-друге, навесні "леви" довели здатність відбирати очки у "гірників", розкатавши нічию – тоді матч теж проходив на "Україні". По-третє, обидва клуби є лідерами УПЛ за кількістю бразильців у заявці.

Маркевич шокований втратою Карпатами можливості виступити в єврокубках: "Вболівальники чекають на це 15 років"

Цікаво, що значна частина складу донеччан має зв'язок зі Львовом.За Карпати виступали Очеретько, Матвієнко, Швед і Назарина, причому сьогодні на поле можуть вийти усі. Крім того, можна відзначити зустріч старих знайомих – Марлон Гомес і Жоау Педрозу разом виступали за збірну Бразилії U-20.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 2-го туру УПЛ 2025/26 між Карпатами і Шахтарем. Коефіцієнт на перемогу львів'ян – 7,10. На тріумф донеччан фахівці дають 1,49.

"Зелено-білі" чекали на сезон з величезними надіями, а керівництво вже поставило завдання виходу в єврокубки. Ціль здається логічною, однак її реалізація влітку шкутильгала. Клуб не знайшов рівноцінної заміни двом сильним голкіперам, зробивши ставку на 18-річного Домчака, а також підписав двох вінгерів (Педру Вітора й Карабіна). Дуже важливим став викуп Брунінью й Педрозу, однак на цьому трансферна кампанія завершилась.

Нового Очеретька знайти не вдалося, а ще пішов Підлепенець. По всьому виходить, що Карпати залишились плюс-мінус такими ж, як і були навесні – а для виходу в єврокубки потрібен певний левел-ап. Поки що існує надія на Владислава Лупашка, для якого відсутність значної групи новачків може бути навіть плюсом, адже його футбол дуже залежить від зіграності та розуміння складних ігрових принципів.

От тільки в поєдинку з Поліссям це не спрацювало. Команда намагалася працювати в звичному руслі, високо пресингуючи й агресивно вступаючи у відбирання, однак інтенсивності не вистачило. Якщо рік тому львів'яни видавали темп у 5,5 єдиноборств за хвилину володіння суперника, то тиждень тому показник досягнув лишень 4,7. Владислав Лупашко наголошував, що його підопічні ще не встигли набрати кондиції, достатні для протистояння учаснику єврокубків.

Але не факт, що саме фізична форма стала причиною шалених розривів, які виникали у структурі Карпат. Полісся, замінивши половину складу, порвало галичан у контратаках і тотально контролювало гру. Один із голів привіз Домчак – це вже наслідок трансферної кампанії. Зрештою, треба відзначити проблеми із глибиною складу в обороні, адже зараз аж чотири футболісти перебувають у лазареті.

Враховуючи всі ці фактори, букмекери оцінили шанси "левів" не перемогу приблизно так же, як і шанси Руха в матчі з Динамо. Втім, у Шахтаря є свої проблеми – в тому числі й кадрові. Відсутність Траоре ще можна було б пережити, однак травми Кевіна й Егіналду суттєво обмежили можливості для ротації. А її проводити треба, адже попереду дуже важке й нервове протистояння з Панатінаїкосом.

Греки стали першим серйозним опонентом "гірників" у сезоні. До цього витримати їхній темп, агресію без м'яча й атакувальну варіативність здавалося нереальним, однак "Пао" опустив команду з небес на землю. Там і футболісти індивідуально потужні, і аналітика пройшла на вищому рівні, і тактичний план був хорошим.

Шахтар звик до відкривань за спинами, однак Епіцентр і Панатінаїкос змогли зменшити вплив цього фактору. Подільці зіграли через максимально низький і широкий блок, елліни – через хорошу готовність захисників до закидань + кількісну перевагу в зонах завершення. При цьому обидва колективи вміло контратакували донеччан, користуючись структурними проблемами з донецьким балансуванням атак.

"Гірники" ще й часто провалюють зону підбирання при стандартах і кросах суперника, чим теж користувались греки. Карпати теж здатні реалізувати такий план – особливо з урахуванням втоми Шахтаря й необхідності дозувати навантаження. Навесні цей же склад львів'ян втримав нульову нічию з "помаранчево-чорними", причому зробив це доволі впевнено.

Але букмекери не просто так вважають Шахтар фаворитом. Окрім шаленого класу виконавців, треба відзначити глибину складу – якщо Турана теба буде перемогти, то гвардія піде у вогонь і посилить гру. Тактичні ж проблеми в останніх матчах ще не значать, що проти "гірників" знайшли протиотруту. Певною мірою вони продиктовані стилем і були очікуваними, а десь ще бракує злагодженості (зокрема, в переходах із атаки в оборону).

При цьому Шахтар ще жодного разу не зіграв погано. Навіть у Афінах колектив регулярно знаходив і атакував простір, краще працював на м'ячі й добре пресингував. Греки не витримали цього темпу, підсівши у низький блок і віддавши контроль донеччанам. Карпатам слід готуватись до суперважкої зустрічі, але шанси на успіх таки є.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сич, Булеза, Стецьков, Квасниця – Кевін, Траоре, Егіналду, Криськів

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Карпати – Шахтар

Карпати: Домчак – Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко – Альварес – Карабін, Чачуа, Брунінью, Костенко – Невес

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров – Марлон – Аліссон, Очеретько, Педрінью, Невертон – Швед

Прогноз "Футбол 24" – перемога Шахтаря

Львів'яни пам'ятають про березневі 0:0 з Шахтарем, однак тоді здобути результат було простіше. Колос взагалі громив донеччан. Нині ж у "гірників" грамотна структура позиційних атак, на порядок вища інтенсивність гри без м'яча та потужніший склад – чого тільки Аліссон коштує. Звісно, сьогодні треба ротуватись, однак Шахтар навіть без 4-5 лідерів сильніший за те ж Полісся.

Карпати можуть дати бій. Не стане несподіванкою відсутність голів у перші 45-60 хвилин, але чи витримає оборона львів'ян більше? Судячи з розривів і помилок з Поліссям у стартові 35 хвилин, залишити ворота "сухими" не вдасться – та й атака поки що не вражала. Саме тому більш ймовірною здається перемога "помаранчево-чорних".

"У ногу влетів уламок масою 89 грамів, але я повернувся на поле": легендарний коментатор пройшов війну і грає з Рикуном