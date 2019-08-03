Караваєв: Якби перейшов у московське Динамо, то виграв би лише у фінансовому аспекті

Новачок Динамо та гравець збірної України Олександр Караваєв зізнався, що мав пропозицію від Динамо Москва.

"Була пропозиція від московського Динамо. Неофіційна, просто дзвонили представники звідти, коли я був на відпочинку. Говорили, що є зацікавленість і будуть зв'язуватися з керівництвом Зорі.

Караваєв: Кілька місяців тому вже не переживав, що вихованець Шахтаря переходить в Динамо

Я вирішив почекати офіційної пропозиції і потім оголосити своє рішення. Думав про це дуже довго. Розумів, яка ситуація в країні, плюс всі ці розмови про те, що потрібно годувати сім'ю.

Я така людина, яка любить те, що робить. Не хотів, щоб створювалася негативна ситуація. Якби перейшов у московське Динамо, то виграв би тільки в плані фінансів. Я це розумів.

Є інший шлях, можна залишитися тут, можна чимось пожертвувати. Хотів намагатися досягнути якихось результатів, грати в збірній постійно. Після цього теж будуть варіанти кудись перейти", – сказав Караваєв у програмі Вацко Light.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали