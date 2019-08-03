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Караваєв: Якби перейшов у московське Динамо, то виграв би лише у фінансовому аспекті

14:30 232 Читать на русском
Караваєв: Якби перейшов у московське Динамо, то виграв би лише у фінансовому аспекті
Олександр Караваєв / Динамо

Новачок Динамо та гравець збірної України Олександр Караваєв зізнався, що мав пропозицію від Динамо Москва.

"Була пропозиція від московського Динамо. Неофіційна, просто дзвонили представники звідти, коли я був на відпочинку. Говорили, що є зацікавленість і будуть зв'язуватися з керівництвом Зорі.

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Я вирішив почекати офіційної пропозиції і потім оголосити своє рішення. Думав про це дуже довго. Розумів, яка ситуація в країні, плюс всі ці розмови про те, що потрібно годувати сім'ю.

Я така людина, яка любить те, що робить. Не хотів, щоб створювалася негативна ситуація. Якби перейшов у московське Динамо, то виграв би тільки в плані фінансів. Я це розумів.

Є інший шлях, можна залишитися тут, можна чимось пожертвувати. Хотів намагатися досягнути якихось результатів, грати в збірній постійно. Після цього теж будуть варіанти кудись перейти", – сказав Караваєв у програмі Вацко Light.

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Олександр Караваєв Олександр Караваєв Динамо Динамо Динамо Москва Динамо Москва Росія Трансфери Українці за кордоном
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