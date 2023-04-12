Інтер здолав Бенфіку в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів (2:0). Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

До сьогоднішнього дня Ніколо не міг відзначитися у складі Інтера з 29 жовтня. Перш ніж знову відчути смак голу Бареллі довелося прочекати майже півроку!

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Зате сьогоднішній забитий м'яч у ворота Бенфіки став для півзахисника першим, який він забив у складі Інтера головою. Він став 7 забитим м'ячем Барелли в цьому сезоні у всіх турнірах, і зробив цей сезон найрезультативнішим у кар'єрі 172-сантиметрового гравця.

Нарешті Інтер реалізував створені моменти – наприкінці зустрічі Ромелу Лукаку реалізував пенальті та наблизив "нерадзуррі" до першого з 2010 року півфіналу Ліги чемпіонів.