Интер одолел Бенфику в первом четвертьфинале Лиги чемпионов (2:0). Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

До сегодняшнего дня Николо не мог отличиться в составе Интера с 29 октября. Прежде чем снова вкусить радость гола Барелле пришлось прождать почти полгода!

Интер уверенно победил Бенфику – миланцы прервали 6-матчевую безвыигрышную серию и сделали серьёзную заявку на полуфинал

Зато сегодняшний забитый мяч в ворота Бенфики стал для полузащитника первым, который он забил в составе Интера головой. Он стал 7 забитым мячом Бареллы в этом сезоне во всех турнирах, и сделал этот сезон самым результативным в карьере 172-сантиметрового игрока.

Наконец-то Интер реализовал созданные моменты – в конце встречи Ромелу Лукаку реализовал пенальти и приблизил "нерадзурри" к первому с 2010 года полуфинала Лиги чемпионов.