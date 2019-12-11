Тріумф каталонської молоді та черговий провал "нерадзуррі" у відеоогляді матчу Інтер – Барселона – 1:2

Інтер поступився Барселоні у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Інтер – Барселона.

Щоб не залежати від результату матчу в Дортмунді, підопічним Антоніо Конте було необхідно здобувати перемогу. Оптимізму вболівальникам Інтера додавав той факт, що Вальверде виставив на матч суттєво омолоджений склад. Але саме представник нового покоління "блаугранас" Карлес Перес засмутив господарів на 23-й хвилині: ефектна комбінація каталонців завершилася точним ударом 21-річного гравця з меж штрафного майданчика. Інтер відігрався наприкінці першого тайму – Лукаку пробив Нету після скидки Лаутаро Мартінеса.

Ліга чемпіонів: визначилися 14 учасників плей-офф

В другому таймі Інтер, здавалося, більше думав про матч Борусії зі Славією – команда Конте не зуміла реалізувати свої нагоди. Хрест на мріях Інтера про весняну стадію Ліги чемпіонів поставив Ансу Фаті – 17-річний форвард вийшов на заміну на 85-й хвилині матчу, а вже через хвилину забив переможний гол.

Фаті став наймолодшим автором гола у Лізі чемпіонів – юний форвард приніс перемогу Барселоні у матчі з Інтером

Як і в минулому сезоні, доля Інтера була в його руках, але команда знову залишилася за бортом плей-офф головного європейського турніру.

Ліга чемпіонів: Борусія Д обійшла Інтер, Бенфіка вибила Зеніт, Валенсія відправила Аякс у Лігу Європи