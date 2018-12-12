Інтер – ПСВ – 1:1– відео голів та огляд матчу

Інтер у вирішальному для себе матчі Ліги чемпіонів вдома не зумів обіграти ПСВ. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів матчу Інтер – ПСВ на сайті "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 6-й тур

Група В

Інтер – ПСВ – 1:1

Голи: Ікарді, 73 – Лосано, 13

Ліга чемпіонів: Тоттенхем у матчі з Барселоною дивом вирвався у плей-офф, Інтер зазнав фіаско з ПСВ і покинув турнір

Інтеру в останньому турі потрібно було зіграти краще вдома проти ПСВ, ніж Тоттенхему на виїзді з Барселоною. Італійський гранд пропустив швидкий гол і вирвав лише нічию. Лондонці паралельно також розписали мирову на Камп Ноу та вибили міланців з Ліги чемпіонів.