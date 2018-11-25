Хоффенхайм – Шахтер: матч рассудит словацкая бригада арбитров

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Хоффенхаймом и Шахтером будет обслуживать бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком.

Официальный сайт УЕФА сообщил, кто будет работать на матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Хоффенхайм – Шахтер.

Главным арбитром будет Иван Кружляк, помогать ему будут лайнсмены Томаш Сомолани и Бранислав Ганско, за линией ворот будут работать Петер Кралович и Филипп Глова. Резервный рефери – Томаш Мокош. Вся бригада из Словакии.

Матч состоится 27 ноября в 22:00 по киевскому времени. Напомним, что после 4 туров Шахтер замыкает квартет с 2 очками в активе, а Хоффенхайм имеет на один балл больше.

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