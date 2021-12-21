Захисник Аталанти Ханс Хатебур не скупився на компліменти для свого українського партнера по команді Руслана Маліновського.

"Як мені Маліновський як гравець? Лайно. Та ні, я жартую. Він важливий гравець, має феноменальну ліву ногу. Він сильний. Коли у нього м'яч і під лівою, то важко передбачити, звідки він вдарить. Він може організувати шедевр, коли цього ніхто не чекає.

Маліновський озвучив дві причини, чому його трансфер до команди Шевченка неможливий

Ніхто в Італії не забиває більше з-за межі штрафного майданчика, ніж Маліновський. Цим все сказано.

Чому він мав непростий початок сезону? Все через операцію. Коли не проходиш підготовку на старті сезону, то це велика різниця. Він тяжко працював, набирав форму та лікувався. Бачу його щодня – потягом останнього місяця він уже увійшов у ритм. Він у формі. Маліновський повернувся", – сказав Хатебур для pressing.

У нинішньому сезоні Руслан провів 21 поєдинок за Аталанту, забив 5 голів та віддав 1 результативний пас.

Аталанта – Рома: Маліновський знову найкращий, кінець казки Бергамо і ефектний майстер-клас від Моурінью для Шевченка