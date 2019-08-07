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Хачеріді зацікавив румунський гранд

7 серпня 23:31 299 Читать на русском
Хачеріді зацікавив румунський гранд
Євген Хачеріді / Фото ФК ПАОК

Екс-захисник Динамо та ПАОКа Євген Хачеріді може перебратись в чемпіонат Румунії.

Бухарестський Стяуа може підсилити свою захисну ланку Євгеном Хачеріді, повідомляє румунський журналіст Емануель Рошу.

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"Послуги Євгена Хачеріді запропонували Стяуа. Президент клубу прийме рішення протягом найближчих двох днів", – написав Рошу в twitter.

Нагадаємо, влітку минулого року Хачеріді перейшов у ПАОК, проте провів у Греції лише один сезон, зігравши 11 поєдинків. Нещодавно захисник став вільним агентом.

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Теги
Світ Трансфери Українці за кордоном Євген Хачеріді Євген Хачеріді Стяуа Стяуа ПАОК ПАОК
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