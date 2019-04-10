Грубий фол Салаха та рука Трента – Касільяс опублікував фото суперечливих епізодів матчу з Ліверпулем

Голкіпер "драконів" Ікер Касільяс прокоментував підсумок першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів між Ліверпулем і Порту.

"Я зберігаю оптимізм на усі 100% ! З огляду на результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ми не можемо думати, що вже вилетіли. Попереду гра на Драгау, і ми будемо битися, щоб вийти у півфінал. Дякую усім уболівальникам Порту за підтримку в Ліверпулі!", – написав іспанський кіпер у Twitter.

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Окрім цього, Касільяс опублікував фото суперечливих епізодів, які сталися під час матчу Ліверпуля і Порту. Зокрема, фол Мохамеда Салаха, який порушував правила проти Данілу, але уник покарання, і суперечливий момент у штрафному майданчику "червоних", коли Трент Александр-Арнольд зіграв рукою, але рефері не призначив одинадцятиметровий удар.

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