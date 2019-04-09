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Ліверпуль впевнено переграв Порту в чвертьфіналі Ліги чемпіонів

9 квітня 23:52 268 Читать на русском
Ліверпуль впевнено переграв Порту в чвертьфіналі Ліги чемпіонів
Ліверпуль впевнено переграв Порту в чвертьфіналі Ліги чемпіонів / твіттер Ліверпуля

Англійський Ліверпуль здолав Порту (2:0) у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

5’ Набі Кейта
26’ Роберто Фірміно
 
5’ Набі Кейта
26’ Роберто Фірміно

Цікаві події на Енфілді почали відбуватися зі стартових хвилин. Команди вирішили не відкладати справи на потім, а відразу побігли вперед. На 2-й хвилині Мареджа з льоту пробив по воротах Аліссона після передачі з правого флангу, але в площину не влучив.

Ліверпуль – Порту – відео голів

Відповідь Ліверпуля виявилася серйознішою: Мане на лівому фланзі отримав пас від Мілнера, віддав у штрафний на Фірміно, а той скинув у район лінії карної зони під удар Кейта – Набі пробив і, завдяки рикошету, м'яч опинився у сітці воріт Касільяса – 1:0.

Тут же Фірміно перспективно втікав у контратаку, але під удар бразильця вчасно кинувся оборонець. Пропущений м'яч відправив Порту в легкий нокдаун. Ліверпуль натомість узяв гру під свій контроль і спокійно "катав" м'яч у центрі поля, періодично додаючи гостроти поєдинку різкими атакувальними випадами. На 15-й хвилині Салах прорвався до штрафного "драконів", але зіткнувся з оборонцем і не зміг віддати передачу на когось із партнерів.

Гості прокинулися хвилини за дві. Соареш несподівано "вибухнув" на лівому фланзі й класно прострілив на Мареджу, та удар малійця заблокував ван Дейк. Цей епізод трохи додав сміливості Порту. Підопічні Сержіу Консейсау почали більше тримати м'яч; щоправда, відчутного просування вперед у "драконів" не було.

Та гольові моменти продовжував створювати Ліверпуль. На 22-й хвилині Салах перехопив необачну передачу назад когось із португальців, вискочив віч-на-віч із Касільясом, але пробив не тільки повз легендарного кіпера, а й повз ворота. Та ще за чотири хвилини "червоні" подвоїли перевагу. Це Хендерсон пасом із центра поля кинув у прорив Александер-Арнольда, а Трент від лінії поля прострілив уздовж воріт і Фірміно спокійно відправив м'яч у порожні ворота – 2:0!

Цього разу Порту не замкнувся "в собі", а спробував відразу скоротити перевагу господарів. В епіцентрі уваги знову опинився Мареджа. Спочатку Мусса втік на побачення з Аліссоном, але не зміг переграти бразильського воротаря у ближньому бою. А потім ще один удар форварда став легкою здобиччю голкіпера. До завершення першого тайму міг знімати всі запитання щодо переможця дуелі й Ліверпуль, але Фірміно після навісу з правого флангу пробив надто неточно.

Тайм другий розпочався із взяття воріт. Проте, арбітр гол Мане відмінив через офсайд. Як показав відеоповтор, лайнсмен був правий на всі сто, коли підняв прапорець у цьому епізоді. Та попри такий жвавий початок, другі 45 хвилин виявилися не такими багатими на події, як перші. На полі стало більше позиційної боротьби зі всіма наслідками – менше комбінацій, менше нагод забити.

Ліверпуль намагався розвинути власний успіх, вочевидь, розуміючи, що на Драгау в матчі-відповіді буде нелегко. Проте, всі потуги мерсисайдців розбивалися об захисні мури "драконів". У якийсь момент навіть виникло риторичне запитання: "Чому ж Порту не грав так зі старту поєдинку?". Господарі спробували завантажити штрафний майданчик суперника верховими передачами, та особливих дивідендів це не принесло.

Свої напівмоменти мали й гості. Мареджа мінімум двічі претендував на забитий м'яч, але з першим його ударом класно впорався Аліссон, а другий – зрізався із ноги малійського нападника. Ще в двох моментах Порту покладав надії на арбітра, коли спірні епізоди виникали біля воріт мерсисайдців. Однак, ні після того, як м'яч влучив у корпус Александер-Арнольда, ні після падіння Феліпе Антоніо Лаос одинадцятиметрового не призначив.

У фінальні хвилини на штурм воріт опонента ні Ліверпуль, ні Порту не спромоглися. Отже, 2:0 – впевнена перемога "червоних", яка дозволяє комфортно почуватися перед поїздкою до Португалії. Натомість "дракони" завдяки роботі над помилками ще можуть попсувати нерви мерсисайдцям у повторному матчі.

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