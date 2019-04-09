Ліверпуль впевнено переграв Порту в чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Англійський Ліверпуль здолав Порту (2:0) у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Цікаві події на Енфілді почали відбуватися зі стартових хвилин. Команди вирішили не відкладати справи на потім, а відразу побігли вперед. На 2-й хвилині Мареджа з льоту пробив по воротах Аліссона після передачі з правого флангу, але в площину не влучив.

Ліверпуль – Порту – відео голів

Відповідь Ліверпуля виявилася серйознішою: Мане на лівому фланзі отримав пас від Мілнера, віддав у штрафний на Фірміно, а той скинув у район лінії карної зони під удар Кейта – Набі пробив і, завдяки рикошету, м'яч опинився у сітці воріт Касільяса – 1:0.

Тут же Фірміно перспективно втікав у контратаку, але під удар бразильця вчасно кинувся оборонець. Пропущений м'яч відправив Порту в легкий нокдаун. Ліверпуль натомість узяв гру під свій контроль і спокійно "катав" м'яч у центрі поля, періодично додаючи гостроти поєдинку різкими атакувальними випадами. На 15-й хвилині Салах прорвався до штрафного "драконів", але зіткнувся з оборонцем і не зміг віддати передачу на когось із партнерів.

Гості прокинулися хвилини за дві. Соареш несподівано "вибухнув" на лівому фланзі й класно прострілив на Мареджу, та удар малійця заблокував ван Дейк. Цей епізод трохи додав сміливості Порту. Підопічні Сержіу Консейсау почали більше тримати м'яч; щоправда, відчутного просування вперед у "драконів" не було.

Та гольові моменти продовжував створювати Ліверпуль. На 22-й хвилині Салах перехопив необачну передачу назад когось із португальців, вискочив віч-на-віч із Касільясом, але пробив не тільки повз легендарного кіпера, а й повз ворота. Та ще за чотири хвилини "червоні" подвоїли перевагу. Це Хендерсон пасом із центра поля кинув у прорив Александер-Арнольда, а Трент від лінії поля прострілив уздовж воріт і Фірміно спокійно відправив м'яч у порожні ворота – 2:0!

Цього разу Порту не замкнувся "в собі", а спробував відразу скоротити перевагу господарів. В епіцентрі уваги знову опинився Мареджа. Спочатку Мусса втік на побачення з Аліссоном, але не зміг переграти бразильського воротаря у ближньому бою. А потім ще один удар форварда став легкою здобиччю голкіпера. До завершення першого тайму міг знімати всі запитання щодо переможця дуелі й Ліверпуль, але Фірміно після навісу з правого флангу пробив надто неточно.

Тайм другий розпочався із взяття воріт. Проте, арбітр гол Мане відмінив через офсайд. Як показав відеоповтор, лайнсмен був правий на всі сто, коли підняв прапорець у цьому епізоді. Та попри такий жвавий початок, другі 45 хвилин виявилися не такими багатими на події, як перші. На полі стало більше позиційної боротьби зі всіма наслідками – менше комбінацій, менше нагод забити.

Ліверпуль намагався розвинути власний успіх, вочевидь, розуміючи, що на Драгау в матчі-відповіді буде нелегко. Проте, всі потуги мерсисайдців розбивалися об захисні мури "драконів". У якийсь момент навіть виникло риторичне запитання: "Чому ж Порту не грав так зі старту поєдинку?". Господарі спробували завантажити штрафний майданчик суперника верховими передачами, та особливих дивідендів це не принесло.

Свої напівмоменти мали й гості. Мареджа мінімум двічі претендував на забитий м'яч, але з першим його ударом класно впорався Аліссон, а другий – зрізався із ноги малійського нападника. Ще в двох моментах Порту покладав надії на арбітра, коли спірні епізоди виникали біля воріт мерсисайдців. Однак, ні після того, як м'яч влучив у корпус Александер-Арнольда, ні після падіння Феліпе Антоніо Лаос одинадцятиметрового не призначив.

У фінальні хвилини на штурм воріт опонента ні Ліверпуль, ні Порту не спромоглися. Отже, 2:0 – впевнена перемога "червоних", яка дозволяє комфортно почуватися перед поїздкою до Португалії. Натомість "дракони" завдяки роботі над помилками ще можуть попсувати нерви мерсисайдцям у повторному матчі.